Гренландский ультиматум — Европа готовит ответ Трампу

Дональд Трамп выполнил обещание ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его желание завладеть Гренландией. США введут 10-процентные пошлины для восьми европейских стран уже с 1 февраля, а летом тарифы подскочат до 25%.

Новини.LIVE собрали реакцию европейских лидеров на этот шаг Трампа.

Против кого Трамп повышает пошлины

Список Трампа конкретный - пошлины ударят по Дании, Норвегии и Швеции. Под санкции попадут Франция, Германия и Великобритания. Нидерланды и Финляндия также в перечне.

Реакция ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила о полной солидарности с Данией и готовности жестко защищать европейский суверенитет.

Она предупреждает об "опасной нисходящей спирали" в отношениях. Она обещает единый и скоординированный ответ Брюсселя. Трансатлантическое единство под угрозой.

Лондон тоже готовит протест

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC назвал действия Вашингтона "абсолютно неправильными". Давний союзник США не согласен с экономическим шантажом. Безопасность в Арктике — это дело всего НАТО. Стармер планирует лично обсудить проблему с командой Трампа. Британия не хочет торговой изоляции.

Дания в отчаянии

Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен признался: слова Трампа стали полной неожиданностью. Дипломатия дала сбой. Еще неделю назад Дания вела "конструктивные переговоры" с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Госсекретарь Марко Рубио тоже демонстрировал благосклонность. Однако реальность оказалась другой и Копенгаген чувствует давление.

Напомним, что власти Канады выступили против планов Дональда Трампа на Гренландию. Там отметили поддержку Канадой власти Дании над своей бывшей колонией.

Ранее мы также информировали, что Германия может отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США. Это произошло из-за намерений Трампа относительно Гренландии.