Гренландський ультиматум — Європа готує відповідь Трампу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп виконав обіцянку запровадити мита проти країн, які не підтримують його бажання заволодіти Гренландією. США запровадять 10-відсоткові мита для восьми європейських країн уже з 1 лютого, а влітку тарифи підскочать до 25%.

Новини.LIVE зібрали реакцію європейських лідерів на цей крок Трампа.

Реклама

Читайте також:

Проти кого Трамп підвищує мита

Список Трампа конкретний — мита вдарять по Данії, Норвегії та Швеції. Під санкції потраплять Франція, Німеччина та Велика Британія. Нідерланди та Фінляндія також у переліку.

Реакція ЄС

Реакція Урсули фон дер Ляєн на мита Трампа. Фото: Скриншот

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X заявила про повну солідарність із Данією та готовність жорстко захищати європейський суверенітет.

Вона попереджає про "небезпечну спадну спіраль" у відносинах. Вона обіцяє єдину та скоординовану відповідь Брюсселя. Трансатлантична єдність під загрозою.

Лондон теж готує протест

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю BBC назвав дії Вашингтона "абсолютно неправильними". Давній союзник США не згоден з економічним шантажем. Безпека в Арктиці — це справа всього НАТО. Стармер планує особисто обговорити проблему з командою Трампа. Британія не хоче торговельної ізоляції.

Данія в розпачі

Реакція Данії на мита Трампа. Фото: Скриншот

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен зізнався: слова Трампа стали повною несподіванкою. Дипломатія дала збій. Ще тиждень тому Данія вела "конструктивні переговори" з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Держсекретар Марко Рубіо теж демонстрував прихильність. Проте реальність виявилася іншою і Копенгаген відчуває тиск.

Нагадаємо, що влада Канади виступила проти планів Дональда Трампа на Гренландію. Там наголосили на підтримці Канадою влади Данії над своєю колишньою колонією.

Раніше ми також інформували, що Німеччина може відмовитися від участі в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року у США. Це сталося через наміри Трампа відносно Гренландії.