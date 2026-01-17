Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Митна війна через Гренландію — ЄС реагує на погрози Трампа

Митна війна через Гренландію — ЄС реагує на погрози Трампа

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 23:29
Гренландський ультиматум — Європа готує відповідь Трампу
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп виконав обіцянку запровадити мита проти країн, які не підтримують його бажання заволодіти Гренландією. США запровадять 10-відсоткові мита для восьми європейських країн уже з 1 лютого, а влітку тарифи підскочать до 25%.

Новини.LIVE зібрали реакцію європейських лідерів на цей крок Трампа.

Реклама
Читайте також:

Проти кого Трамп підвищує мита

Список Трампа конкретний — мита вдарять по Данії, Норвегії та Швеції. Під санкції потраплять Франція, Німеччина та Велика Британія. Нідерланди та Фінляндія також у переліку.

Реакція ЄС

Митна війна через Гренландію — ЄС реагує на погрози Трампа - фото 1
Реакція Урсули фон дер Ляєн на мита Трампа. Фото: Скриншот

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X заявила про повну солідарність із Данією та готовність жорстко захищати європейський суверенітет.

Вона попереджає про "небезпечну спадну спіраль" у відносинах. Вона обіцяє єдину та скоординовану відповідь Брюсселя. Трансатлантична єдність під загрозою.

Лондон теж готує протест

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю BBC назвав дії Вашингтона "абсолютно неправильними". Давній союзник США не згоден з економічним шантажем. Безпека в Арктиці — це справа всього НАТО. Стармер планує особисто обговорити проблему з командою Трампа. Британія не хоче торговельної ізоляції.

Данія в розпачі

Митна війна через Гренландію — ЄС реагує на погрози Трампа - фото 2
Реакція Данії на мита Трампа. Фото: Скриншот

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен зізнався: слова Трампа стали повною несподіванкою. Дипломатія дала збій. Ще тиждень тому Данія вела "конструктивні переговори" з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Держсекретар Марко Рубіо теж демонстрував прихильність. Проте реальність виявилася іншою і Копенгаген відчуває тиск.

Нагадаємо, що влада Канади виступила проти планів Дональда Трампа на Гренландію. Там наголосили на підтримці Канадою влади Данії над своєю колишньою колонією. 

Раніше ми також інформували, що Німеччина може відмовитися від участі в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року у США. Це сталося через наміри Трампа відносно Гренландії. 

Європейський союз США Дональд Трамп Гренландія мита
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації