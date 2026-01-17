Прем'єр Канади Марк Карні підтримав Гренландію на тлі заяв Трампа

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтримав Гренландію на тлі погроз лідера США. Він зазначив, що рішення про те, кому належить Гренландія, не входить до компетенції президента Америки Дональда Трампа.

Про це інформує Politico.

Реклама

Читайте також:

Прем'єр Канади підтримав Гренландію на тлі заяв Трампа

Відтак, прем'єр Канади закликав союзників по НАТО, включно зі Сполученими Штатами Америки, "дотримуватися своїх зобов'язань".

Водночас він наголосив на підтримці Канадою суверенітету Данії над стратегічно важливим арктичним островом, який Трамп погрожував захопити.

"Майбутнє Гренландії — це рішення, які мають ухвалити самі Гренландія і Королівство Данія. Ми є партнерами Данії по НАТО, і тому наше партнерство в повному обсязі зберігається. Наші зобов'язання за статтею 5 і статтею 2 НАТО залишаються чинними, і ми повністю їх підтримуємо", — сказав Карні.

Крім того, він додав, що обговорював питання суверенітету Гренландії та Арктики під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Прем'єр зауважив, що він "виявив значний збіг поглядів щодо цього".

Видання зазначає, що проблема Гренландії знову вийшла на перший план через риторику Трампа, спрямовану проти інтересів США в Арктиці, що загострило напруженість між Вашингтоном і ЄС.

Зокрема, цього тижня Данія і низка її союзників оголосили про посилення своєї військової присутності в Гренландії.

Нещодавно стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон ухвалив рішення відправити французькі війська до Гренландії.

Крім того, Німеччина також може направити своїх солдатів до Гренландії.