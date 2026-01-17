Премьер Канады Марк Карни поддержал Гренландию на фоне заявлений Трампа

Премьер Канады высказался по посягательству Трампа на Гренландию
Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал Гренландию на фоне угроз лидера США. Он отметил, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, не входит в компетенцию президента Америки Дональда Трампа.
Об этом информирует Politico.
Премьер Канады поддержал Гренландию
Следовательно, премьер Канады призвал союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты Америки, "придерживаться своих обязательств".
В то же время он отметил поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожал захватить.
"Будущее Гренландии — это решения, которые должны принять сами Гренландия и Королевство Дания. Мы являемся партнерами Дании по НАТО, и поэтому наше партнерство в полном объеме сохраняется. Наши обязательства по статье 5 и статье 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", — сказал Карни.
Кроме того, он добавил, что обсуждал вопрос суверенитета Гренландии и Арктики во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином. Премьер отметил, что он "обнаружил значительное совпадение взглядов по этому поводу".
Издание отмечает, что проблема Гренландии снова вышла на первый план из-за риторики Трампа, направленной против интересов США в Арктике, что обострило напряженность между Вашингтоном и ЕС.
В частности, на этой неделе Дания и ряд ее союзников объявили об усилении своего военного присутствия в Гренландии.
Недавно стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение отправить французские войска в Гренландию.
Кроме того, Германия также может направить своих солдат в Гренландию.
