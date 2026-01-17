Дональд Трамп 17 січня ввів мита проти країн Нато та ЄС через Гренландію

Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче впровадити торговельні тарифи проти деяких країн Європейського Союзу та НАТО. Він пов’язав ці дії із купівлею Гренландії.

Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social у суботу, 17 січня.

Реклама

Читайте також:

Що містить заява

Дональд Трамп заявив, що запровадить 10% мита на країни НАТО, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, які розгорнули війська в Гренландії — на тлі погроз США захопити цей арктичний острів. Американський президент наголосив, що США вже багато років субсидує Данію та всі країни Європейського Союзу, не стягуючи з них тарифів у будь-якій формі. Тепер, вважає Трамп, настав час для цього. Він зазначає, що Китай та Росія теж хочуть отримати Гренландію у володіння — і Данія нічого не може з цим вдіяти.

Допис Трампа у Truth Social. Фото: скриншот

"Наразі у них є дві собачі упряжки для захисту, одну додали нещодавно. Тільки Сполучені Штати Америки за президента Дональда Дж. Трампа можуть грати в цій грі, і дуже успішно! Ніхто не торкнеться цього священного шматка Землі, тим більше, що на кону стоїть національна безпека Сполучених Штатів і світу загалом", — повідомляє очільник Сполучених Штатів.

У довгому дописі на Truth Social Трамп звернув увагу на те, що Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія розмістили свої війська у Гренландії з невідомою метою. Він вважає це дуже небезпечною ситуацією для усієї планети.

"Ці країни, які грають у цю дуже небезпечну гру, встановили рівень ризику, який є неприйнятним або нестійким. Тому вкрай важливо, щоб для захисту глобального миру та безпеки було вжито рішучих заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація швидко та беззаперечно закінчилася", — додав президент США.

Він вказав, що починаючи з 1 лютого 2026 року, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія будуть 10% мито на будь-які товари, що надсилаються ними до Сполучених Штатів Америки. А 1 червня 2026 року це мито буде збільшено до 25%. І це мито, обіцяє Трамп, буде діяти до моменту досягнення угоди про купівлю Гренландії Сполученими Штатами.

"Сполучені Штати намагаються здійснити цю угоду вже понад 150 років. Багато президентів намагалися, і не безпідставно, але Данія завжди відмовлялася. Зараз, через Золотий купол та сучасні системи озброєння, як наступальні, так і оборонні, необхідність ПРИДБАТИ особливо важлива", — вважає Трамп.

Вашингтонський лідер повідомив, що програми безпеки, пов'язані із системою протиракетної оборони "Золотий купол", яка, зокрема, може бути використана для захисту Канади, може працювати з максимальним лише якщо Гренландія буде включена до території, де "Золотий купол" діє. Трамп попередив, що Сполучені Штати Америки "негайно відкриті" до переговорів з Данією та/або будь-якою з країн НАТО.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив проти планів Дональда Трампа на Гренландію. Він наголосив на підтримці Канадою влади Данії над своєю колишньою колонією.

Раніше ми також інформували, що Німеччина може відмовитися від участі в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Це сталося через наміри Трампа відносно Гренландії.