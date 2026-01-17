Видео
Главная Новости дня Трамп ввел пошлины против союзников из-за Гренландии — детали

Трамп ввел пошлины против союзников из-за Гренландии — детали

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 20:36
Дональд Трамп 17 января ввел пошлины против стран НАТО и ЕС из-за Гренландии
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет ввести торговые тарифы против некоторых стран Европейского Союза и НАТО. Он связал эти действия с покупкой Гренландии.

Об этом Трамп сообщил в собственной соцсети Truth Social в субботу, 17 января.

Читайте также:

Что содержит заявление

Дональд Трамп заявил, что введет 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, которые развернули войска в Гренландии — на фоне угроз США захватить этот арктический остров. Американский президент подчеркнул, что США уже много лет субсидирует Данию и все страны Европейского Союза, не взимая с них тарифов в любой форме. Теперь, считает Трамп, пришло время для этого. Он отмечает, что Китай и Россия тоже хотят получить Гренландию во владение — и Дания ничего не может с этим поделать.

Трамп ввел пошлины против союзников из-за Гренландии — детали - фото 1
Сообщение Трампа в Truth Social. Фото: скриншот

"Сейчас у них есть две собачьи упряжки для защиты, одну добавили недавно. Только Соединенные Штаты Америки при президенте Дональде Дж. Трампе могут играть в этой игре, и очень успешно! Никто не коснется этого священного куска Земли, тем более, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом", — сообщает глава Соединенных Штатов.

В длинной заметке на Truth Social Трамп обратил внимание на то, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия разместили свои войска в Гренландии с неизвестной целью. Он считает это очень опасной ситуацией для всей планеты.

"Эти страны, которые играют в эту очень опасную игру, установили уровень риска, который является неприемлемым или неустойчивым. Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация быстро и беспрекословно закончилась", — добавил президент США.

Он указал, что начиная с 1 февраля 2026 года, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут 10% пошлину на любые товары, направляемые ими в Соединенные Штаты Америки. А 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. И эта пошлина, обещает Трамп, будет действовать до момента достижения соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

"Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и не безосновательно, но Дания всегда отказывалась. Сейчас, из-за Золотого купола и современных систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, необходимость приобретения особенно важна", — считает Трамп.

Вашингтонский лидер сообщил, что программы безопасности, связанные с системой противоракетной обороны "Золотой купол", которая, в частности, может быть использована для защиты Канады, может работать с максимальным только если Гренландия будет включена в территорию, где "Золотой купол" действует. Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки "немедленно открыты" к переговорам с Данией и/или любой из стран НАТО.

Напомним, что Премьер-министр Канады Марк Карни выступил против планов Дональда Трампа на Гренландию. Он отметил поддержку Канадой власти Дании над своей бывшей колонией.

Ранее мы также информировали, что Германия может отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года. Это произошло из-за намерений Трампа в отношении Гренландии.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
