Дональд Трамп 17 января ввел пошлины против стран НАТО и ЕС из-за Гренландии

Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет ввести торговые тарифы против некоторых стран Европейского Союза и НАТО. Он связал эти действия с покупкой Гренландии.

Об этом Трамп сообщил в собственной соцсети Truth Social в субботу, 17 января.

Что содержит заявление

Дональд Трамп заявил, что введет 10% пошлины на страны НАТО, включая Великобританию, Францию и Германию, которые развернули войска в Гренландии — на фоне угроз США захватить этот арктический остров. Американский президент подчеркнул, что США уже много лет субсидирует Данию и все страны Европейского Союза, не взимая с них тарифов в любой форме. Теперь, считает Трамп, пришло время для этого. Он отмечает, что Китай и Россия тоже хотят получить Гренландию во владение — и Дания ничего не может с этим поделать.

Сообщение Трампа в Truth Social. Фото: скриншот

"Сейчас у них есть две собачьи упряжки для защиты, одну добавили недавно. Только Соединенные Штаты Америки при президенте Дональде Дж. Трампе могут играть в этой игре, и очень успешно! Никто не коснется этого священного куска Земли, тем более, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом", — сообщает глава Соединенных Штатов.

В длинной заметке на Truth Social Трамп обратил внимание на то, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия разместили свои войска в Гренландии с неизвестной целью. Он считает это очень опасной ситуацией для всей планеты.

"Эти страны, которые играют в эту очень опасную игру, установили уровень риска, который является неприемлемым или неустойчивым. Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация быстро и беспрекословно закончилась", — добавил президент США.

Он указал, что начиная с 1 февраля 2026 года, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут 10% пошлину на любые товары, направляемые ими в Соединенные Штаты Америки. А 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%. И эта пошлина, обещает Трамп, будет действовать до момента достижения соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

"Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и не безосновательно, но Дания всегда отказывалась. Сейчас, из-за Золотого купола и современных систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, необходимость приобретения особенно важна", — считает Трамп.

Вашингтонский лидер сообщил, что программы безопасности, связанные с системой противоракетной обороны "Золотой купол", которая, в частности, может быть использована для защиты Канады, может работать с максимальным только если Гренландия будет включена в территорию, где "Золотой купол" действует. Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки "немедленно открыты" к переговорам с Данией и/или любой из стран НАТО.

