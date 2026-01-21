Тільки США можуть гарантувати безпеку Гренландії - Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише Сполучені Штати здатні гарантувати безпеку Гренландії. Він нагадав про історичні події Другої світової війни, коли Данія не змогла захистити себе та Гренландію перед наступом Німеччини, і Штати були змушені втрутитися.

Про це американський лідер заявив під час виступу на форумі в Давосі у середу, 21 січня.

Трамп зробив заяву про безпеку Гренландії

"Жодна країна чи група країн, окрім Сполучених Штатів, не в змозі забезпечити безпеку Гренландії", — підкреслив Трамп.

Він зазначив, що після війни США повернули Гренландію Данії, проте додав, що нині вважає це рішення невдячним кроком.

"Ми бачили це під час Другої світової війни, коли Данія пала перед Німеччиною лише після шести годин боїв і була абсолютно нездатна захистити ні себе, ні Гренландію. У той момент Сполучені Штати були змушені діяти. Ми відчували обов'язок зробити це — направити власні сили для утримання Гренландії. Якими ж дурнями ми були, що зробили це. Але ми це зробили. Які ж вони тепер невдячні?" — додав президент США.

Трамп також наголосив на турботі Сполучених Штатів про народ Європи та важливості зв’язків з континентом.

"Як цивілізація, я хочу бачити успіхи Європи", — сказав президент, підкресливши, що енергетика, торгівля, імміграція та економічне зростання мають залишатися ключовими питаннями для сильного та єдиного Заходу.

Також Трамп заявив, що хоче обговорити питання придбання Гренландії. Він зазначив, що цей острів — лише величезний шматок льоду без значних корисних ресурсів.

" Я прагну негайних переговорів, щоб знову обговорити придбання Гренландії Сполученими Штатами", — додав він.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує Данію у питанні суверенітету і територіальної цілісністі у контексті дискусій навколо Гренландії.

А раніше американський президент заявив, що Данія винна у бездіяльності на тлі загрози з боку Росії у Гренландії.