Саммит в Давосе — приедет ли на форум Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подтвердил приезд в Давос. Также нет сигналов со стороны Офиса президента.

Об этом сообщает корреспондентка Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE 21 января.

Реклама

Читайте также:

Поедет ли Зеленский на форум в Давос

Журналистка рассказала, что по состоянию на сейчас нет подтверждения, что Владимир Зеленский прибудет на Всемирный экономический форум в Давос. Официальных сигналов со стороны Офиса президента нет, источники также не подтверждают визит.

В то же время в Давос сегодня прибудет Дональд Трамп. На 15:00 запланировано его выступление. Ожидается, что в своей речи он может затронуть тему экономического давления и тарифов в отношении Европы .

Также в Давосе работает украинская делегация, которая ведет переговоры с США по "Пакету процветания" для Украины на 800 млрд долларов, а также гарантий безопасности и мирного трека. По данным источников, переговоры продвигаются.

Отметим, что официальной российской делегации на форуме нет, но известно, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели ряд встреч с представителем РФ с Кириллом Дмитриевым.

Напомним, ранее Зеленский ответил, чего Украина ожидает от встречи в Давосе. По его словам, встреча с Трампом состоится, если будут готовы соответствующие документы.

В то же время украинский лидер сказал, что ему важнее быть в Киеве и контролировать ситуацию в энергосистеме, чем ехать на форум. Зеленский подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.