Саміт у Давосі — чи приїде на форум Зеленський

Чи приїде Зеленський в Давос — що відомо
Президент України Володимир Зеленський поки не підтвердив приїзд до Давосу. Також не має сигналів з боку Офісу президента.
Про це повідомляє кореспондентка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE 21 січня.
Чи поїде Зеленський на форум в Давос
Журналістка розповіла, що станом на зараз немає підтвердження, що Володимир Зеленський прибуде на Всесвітній економічний форум у Давос. Офіційних сигналів з боку Офісу президента немає, джерела також не підтверджують візит.
Водночас до Давосу сьогодні прибуде Дональд Трамп. На 15:00 запланований його виступ. Очікується, що у своїй промові він може торкнутися теми економічного тиску та тарифів щодо Європи.
Також у Да восі працює українська делегація, яка веде перемовини зі США щодо "Пакета процвітання" для України на 800 млрд доларів, а також гарантій безпеки та мирного треку. За даними джерел, переговори просуваються.
Зазначимо, що офіційної російської делегації на форуму немає, але відомо, що Джаред Кушнер та Стів Віткофф провели низку зустрічей з представником РФ з Кирилом Дмитрієвим.
Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чого Україна очікує від зустрічі в Давосі. За його словами, зустріч з Трампом відбудеться, якщо будуть готові відповідні документи.
Водночас український лідер сказав, що йому важливіше бути в Києві та контролювати ситуацію в енергосистемі, ніж їхати на форум. Зеленський підкреслив, що ситуація може змінитися в будь-який момент.
Читайте Новини.LIVE!