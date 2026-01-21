Саміт у Давосі — чи приїде на форум Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поки не підтвердив приїзд до Давосу. Також не має сигналів з боку Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондентка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE 21 січня.

Реклама

Читайте також:

Чи поїде Зеленський на форум в Давос

Журналістка розповіла, що станом на зараз немає підтвердження, що Володимир Зеленський прибуде на Всесвітній економічний форум у Давос. Офіційних сигналів з боку Офісу президента немає, джерела також не підтверджують візит.

Водночас до Давосу сьогодні прибуде Дональд Трамп. На 15:00 запланований його виступ. Очікується, що у своїй промові він може торкнутися теми економічного тиску та тарифів щодо Європи.

Також у Да восі працює українська делегація, яка веде перемовини зі США щодо "Пакета процвітання" для України на 800 млрд доларів, а також гарантій безпеки та мирного треку. За даними джерел, переговори просуваються.

Зазначимо, що офіційної російської делегації на форуму немає, але відомо, що Джаред Кушнер та Стів Віткофф провели низку зустрічей з представником РФ з Кирилом Дмитрієвим.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чого Україна очікує від зустрічі в Давосі. За його словами, зустріч з Трампом відбудеться, якщо будуть готові відповідні документи.

Водночас український лідер сказав, що йому важливіше бути в Києві та контролювати ситуацію в енергосистемі, ніж їхати на форум. Зеленський підкреслив, що ситуація може змінитися в будь-який момент.