План процвітання України на 800 млрд доларів — з ким узгоджували і які умови

Україна і Сполучені Штати на технічному рівні дійшли згоди щодо політичного документа, який має закласти основу для масштабної післявоєнної відбудови країни. Йдеться про так званий "План процвітання" з орієнтовним фінансовим обсягом до 800 млрд доларів.

Про це під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Що відомо про "План процвітання" і як працюватиме схема фінансування

Київ і Вашингтон погодили документ саме як політичну рамку, яка може бути формально підписана у будь-який момент. Водночас це не означає автоматичного запуску багатомільярдного фінансування.

Качка наголосив, що головна складність полягає не в самому тексті угоди, а в подальшій практичній реалізації домовленостей між Україною, США та Європейським Союзом.

Віцепрем'єр пояснив, що документ, який готується до підписання, фактично зобов’язує сторони до спільної роботи в межах десятків правових механізмів. Саме необхідність синхронізувати ці інструменти між різними юрисдикціями робить процес складним і тривалим.

За його оцінкою, домовитися про загальну "рамку" значно простіше, ніж запустити механізм, у якому кожен вкладений долар матиме чітко прописаний правовий маршрут — від гарантій і процедур закупівель до правил державної підтримки та захисту інвестицій.

"Це радше набір завдань. Він має розділ з робочими напрямами, близько п'яти або семи різних напрямів, що потрібно зробити, щоб усе це реалізувати", — підсумував Качка.

Які нюанси є перепоною для негайного фінансування України

За оцінками українських посадовців, "План процвітання" розрахований приблизно на десять років і передбачає залучення близько 800 млрд доларів для відновлення інфраструктури, модернізації економіки та перезапуску ключових секторів.

Проте, це буде не одноразовий єдиний грошовий потік, а як поєднання різних джерел. Йдеться про гранти, кредити, а також активне залучення приватного капіталу, зокрема великих міжнародних корпорацій.

В українському уряді розраховують, що масштабна участь США у відбудові країни може стати додатковим фактором у переговорах щодо реальних безпекових гарантій для України.

За даними медіа, майбутня угода спирається на мінеральний договір, укладений раніше, який надав американським інвесторам пріоритетний доступ до перспективних проєктів у сфері видобутку корисних копалин в Україні. Спеціальний представник Дональда Трампа з питань миру Стів Віткофф називав цю домовленість ключовою складовою ширшого пакета рішень щодо припинення війни.

Водночас значна частина параметрів "плану процвітання" залишається непублічною. Переговори щодо безпекових гарантій тривають, а сам Зеленський раніше заявляв, що двосторонній документ зі США фактично готовий до фіналізації, але потребує остаточного погодження на найвищому рівні.

Серед питань, які досі залишаються відкритими є територіальні аспекти, пов'язані з Донбасом, а також формат можливої міжнародної миротворчої місії, потенційними лідерами якої розглядаються Велика Британія та Франція.

Коли США та Україна підпишуть дану угоду

Паралельно західні медіа повідомляли, що Україна та США готуються винести "План про процвітання" на найвищий політичний рівень. За інформацією джерел, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мали провести зустріч у Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму, де домовленості потенційно могли бути фіналізовані.

Раніше розглядалася можливість переговорів у Білому домі, однак європейські партнери порадили провести зустріч саме у Швейцарії.

Попри це, згодом з'ясувалося, що Володимир Зеленський не поїде до Швейцарії, адже зосередився на внутрішніх проблемах України після серії масованих атак Росії, які ускладнили ситуацію з енергопостачанням.