План процветания Украины на 800 млрд долларов - с кем согласовывали и какие условия

Украина и Соединенные Штаты на техническом уровне пришли к согласию относительно политического документа, который должен заложить основу для масштабного послевоенного восстановления страны. Речь идет о так называемом "Плане процветания" с ориентировочным финансовым объемом до 800 млрд долларов.

Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Киев и Вашингтон согласовали документ именно как политическую рамку, которая может быть формально подписана в любой момент. В то же время это не означает автоматического запуска многомиллиардного финансирования.

Качка подчеркнул, что главная сложность заключается не в самом тексте соглашения, а в дальнейшей практической реализации договоренностей между Украиной, США и Европейским Союзом.

Вице-премьер пояснил, что документ, который готовится к подписанию, фактически обязывает стороны к совместной работе в пределах десятков правовых механизмов. Именно необходимость синхронизировать эти инструменты между различными юрисдикциями делает процесс сложным и длительным.

По его оценке, договориться об общей "рамке" значительно проще, чем запустить механизм, в котором каждый вложенный доллар будет иметь четко прописанный правовой маршрут — от гарантий и процедур закупок до правил государственной поддержки и защиты инвестиций.

"Это скорее набор задач. Он имеет раздел с рабочими направлениями, около пяти или семи различных направлений, что нужно сделать, чтобы все это реализовать", — подытожил Качка.

Какие нюансы являются преградой для немедленного финансирования Украины

По оценкам украинских чиновников, "План процветания" рассчитан примерно на десять лет и предусматривает привлечение около 800 млрд долларов для восстановления инфраструктуры, модернизации экономики и перезапуска ключевых секторов.

Однако, это будет не одноразовый единый денежный поток, а как сочетание различных источников. Речь идет о грантах, кредитах, а также активном привлечении частного капитала, в частности крупных международных корпораций.

В украинском правительстве рассчитывают, что масштабное участие США в восстановлении страны может стать дополнительным фактором в переговорах о реальных гарантиях безопасности для Украины.

По данным медиа, будущее соглашение опирается на минеральный договор, заключенный ранее, который предоставил американским инвесторам приоритетный доступ к перспективным проектам в сфере добычи полезных ископаемых в Украине. Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф называл эту договоренность ключевой составляющей более широкого пакета решений по прекращению войны.

В то же время значительная часть параметров "плана процветания" остается непубличной. Переговоры по гарантиям безопасности продолжаются, а сам Зеленский ранее заявлял, что двусторонний документ с США фактически готов к финализации, но требует окончательного согласования на самом высоком уровне.

Среди вопросов, которые до сих пор остаются открытыми являются территориальные аспекты, связанные с Донбассом, а также формат возможной международной миротворческой миссии, потенциальными лидерами которой рассматриваются Великобритания и Франция.

Когда США и Украина подпишут данное соглашение

Параллельно западные медиа сообщали, что Украина и США готовятся вынести "План о процветании" на самый высокий политический уровень. По информации источников, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны были провести встречу в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, где договоренности потенциально могли быть финализированы.

Ранее рассматривалась возможность переговоров в Белом доме, однако европейские партнеры посоветовали провести встречу именно в Швейцарии.

Несмотря на это, впоследствии выяснилось, что Владимир Зеленский не поедет в Швейцарию, ведь сосредоточился на внутренних проблемах Украины после серии массированных атак России, которые осложнили ситуацию с энергоснабжением.