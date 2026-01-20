Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів, чого Україна очікує від зустрічі в Давосі

Зеленський відповів, чого Україна очікує від зустрічі в Давосі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:59
Зеленський про очікування від зустрічей в Давосі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів, чого Україна очікує від зустрічей в Давосі. Зокрема, він зазначив, що зустріч із лідером США Дональдом Трампом відбудеться, якщо будуть готові  відповідні документи.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання Новини.LIVE у вівторок, 20 січня.

Зеленський про зустрічі в Давосі

Відповідаючи на питання Новини.LIVE, президент заявив, що будь-яка зустріч зі США має завершуватися практичними результатами — або рішеннями щодо посилення України, зокрема у сфері безпеки й енергетики. Або кроками, які наближають завершення війни.

Саме тому зустрічі можливі лише за умови готовності відповідних документів.

Президент наголосив, що наразі залишається в Києві, оскільки очікує вечірній селектор і хоче оперативно перевірити виконання завдань щодо посилення опалення та енергетики в кількох регіонах.

"Поки що я чекаю вечора, у мене буде ще один селектор ввечері, поставлені відповідні завдання, не хочу очікувати це дні або тижні. Хочу перевірити, як виконано завдання щодо посилення опалення й енергетики в кількох наших областях і тому поки що буду в Києві. А якщо поїдуть, то впевнені, що наші команди про це говорять, то тоді зустріч буде і вона завжди зустріч з якимись результатами. 

Безумовно, завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватись конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, будемо зустрічатись", — пояснив Зеленський.

Нещодавно глава держави також оцінив дипломатію Дональда Трампа. За його словами, США не вистачило сил зупинити Путіна.

Також Зеленський відповів на пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру.

Володимир Зеленський переговори політики війна в Україні саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
