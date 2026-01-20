Зеленський про очікування від зустрічей в Давосі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів, чого Україна очікує від зустрічей в Давосі. Зокрема, він зазначив, що зустріч із лідером США Дональдом Трампом відбудеться, якщо будуть готові відповідні документи.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на питання Новини.LIVE у вівторок, 20 січня.

Зеленський про зустрічі в Давосі

Відповідаючи на питання Новини.LIVE, президент заявив, що будь-яка зустріч зі США має завершуватися практичними результатами — або рішеннями щодо посилення України, зокрема у сфері безпеки й енергетики. Або кроками, які наближають завершення війни.

Саме тому зустрічі можливі лише за умови готовності відповідних документів.

Президент наголосив, що наразі залишається в Києві, оскільки очікує вечірній селектор і хоче оперативно перевірити виконання завдань щодо посилення опалення та енергетики в кількох регіонах.

"Поки що я чекаю вечора, у мене буде ще один селектор ввечері, поставлені відповідні завдання, не хочу очікувати це дні або тижні. Хочу перевірити, як виконано завдання щодо посилення опалення й енергетики в кількох наших областях і тому поки що буду в Києві. А якщо поїдуть, то впевнені, що наші команди про це говорять, то тоді зустріч буде і вона завжди зустріч з якимись результатами.

Безумовно, завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватись конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, будемо зустрічатись", — пояснив Зеленський.

Нещодавно глава держави також оцінив дипломатію Дональда Трампа. За його словами, США не вистачило сил зупинити Путіна.

Також Зеленський відповів на пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру.