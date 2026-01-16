Зеленський анонсував підписання угод про гарантії безпеки зі США — деталі

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Україна працює над масштабними угодами зі США щодо гарантій безпеки та економічного розвитку. Йдеться про документи на загальну суму близько 800 млрд доларів, які можуть бути підписані під час форуму в Давосі.

Про це президент Украъни Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом 16 січня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Як повідомив президент, українська делегація знову вирушила до США, щоб доопрацювати окремі аспекти майбутніх угод та врахувати всі принципові позиції держави.

"Зараз ми працюємо над двома документами. Команда поїхала до США саме допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки та Prosperity Package. Якщо все буде допрацьовано та буде акцепт з американської сторони, тому що з нашого боку ми закінчили, тоді може відбутися підписання у Давосі", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що домовленості мають забезпечити Україні реальні фінансові та безпекові гарантії після завершення війни, а не формальні зобов'язання.

"Питання ж не в тому, щоб терміново підписати сьогодні. Важливо, щоб там були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами, щоб Україна була не голою і босою після війни, щоб у нас була реальна фінансова підтримка. Над цим і працюємо", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував зустріч із американською делегацією в Давосі під час Міжнародного економічного форуму.

А також раніше сенатор США Ліндсі Грем зробив заяву щодо завершення війни в Україні та наголосив, що укладена угода має запобігти майбутнім вторгненням.