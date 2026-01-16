Зеленский анонсировал подписание соглашений о гарантиях безопасности с США — детали

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украина работает над масштабными соглашениями с США относительно гарантий безопасности и экономического развития. Речь идет о документах на общую сумму около 800 млрд долларов, которые могут быть подписаны во время форума в Давосе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с лидером Чехии Петром Павелом 16 января, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как сообщил президент, украинская делегация снова отправилась в США, чтобы доработать отдельные аспекты будущих соглашений и учесть все принципиальные позиции государства.

"Сейчас мы работаем над двумя документами. Команда поехала в США именно доработать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и Prosperity Package. Если все будет доработано и будет акцепт с американской стороны, потому что с нашей стороны мы закончили, тогда может состояться подписание в Давосе", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что договоренности должны обеспечить Украине реальные финансовые гарантии и гарантии безопасности после завершения войны, а не формальные обязательства.

"Вопрос же не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы проговаривали с партнерами, чтобы Украина была не голой и босой после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал встречу с американской делегацией в Давосе во время Международного экономического форума.

А также ранее сенатор США Линдси Грэм сделал заявление о завершении войны в Украине и отметил, что заключенное соглашение должно предотвратить будущие вторжения.