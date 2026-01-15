Давос - Украина будет иметь встречи с американской стороной

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS

Украина проведет встречи с представителями Соединенных Штатов Америки. Это произойдет во время Международного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Встреча Украины с США

По словам Сибиги, сейчас идет активная коммуникация между странами с целью финализации формата встреч и ожидаемых результатов переговоров с американской стороной.

Глава МИД подтвердил, что в форуме, который стартует на следующей неделе, примет участие украинская делегация высокого уровня.

"Фокус на вопросах восстановления страны, защиты энергетической инфраструктуры и гарантий безопасности", — сказал он.

В то же время глава МИД не уточнил, предусмотрено ли подписание каких-либо соглашений в рамках форума.

Напомним, что ранее Андрей Сибига сообщил о готовности Украины направить делегацию в Соединенные Штаты для продолжения переговоров по гарантиям безопасности.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины.