Давос - Украина будет иметь встречи с американской стороной

Сибига анонсировал встречи с американской стороной в Давосе
Украина проведет встречи с представителями Соединенных Штатов Америки. Это произойдет во время Международного экономического форума в Давосе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
Встреча Украины с США
По словам Сибиги, сейчас идет активная коммуникация между странами с целью финализации формата встреч и ожидаемых результатов переговоров с американской стороной.
Глава МИД подтвердил, что в форуме, который стартует на следующей неделе, примет участие украинская делегация высокого уровня.
"Фокус на вопросах восстановления страны, защиты энергетической инфраструктуры и гарантий безопасности", — сказал он.
В то же время глава МИД не уточнил, предусмотрено ли подписание каких-либо соглашений в рамках форума.
Напомним, что ранее Андрей Сибига сообщил о готовности Украины направить делегацию в Соединенные Штаты для продолжения переговоров по гарантиям безопасности.
А до этого Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины.
