Давос - Україна матиме зустрічі з американською стороною

Сибіга анонсував зустрічі з американською стороною в Давосі
Україна проведе зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки. Це станеться під час Міжнародного економічного форуму в Давосі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Зустріч України із США
За словами Сибіги, наразі триває активна комунікація між країнами з метою фіналізації формату зустрічей та очікуваних результатів переговорів з американською стороною.
Голова МЗС підтвердив, що в форумі, який стартує наступного тижня, візьме участь українська делегація найвищого рівня.
"Фокус на питаннях відбудови країни, захисту енергетичної інфраструктури та гарантій безпеки", — сказав він.
Водночас очільник МЗС не уточнив, чи передбачене підписання будь-яких угод у межах форуму.
Нагадаємо, що раніше Андрій Сибіга повідомив про готовність України направити делегацію до Сполучених Штатів для продовження переговорів щодо гарантій безпеки.
А до цього Президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність документів щодо безпекових гарантій для України.
Читайте Новини.LIVE!