Давос - Україна матиме зустрічі з американською стороною

Україна проведе зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки. Це станеться під час Міжнародного економічного форуму в Давосі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Зустріч України із США

За словами Сибіги, наразі триває активна комунікація між країнами з метою фіналізації формату зустрічей та очікуваних результатів переговорів з американською стороною.

Голова МЗС підтвердив, що в форумі, який стартує наступного тижня, візьме участь українська делегація найвищого рівня.

"Фокус на питаннях відбудови країни, захисту енергетичної інфраструктури та гарантій безпеки", — сказав він.

Водночас очільник МЗС не уточнив, чи передбачене підписання будь-яких угод у межах форуму.

Нагадаємо, що раніше Андрій Сибіга повідомив про готовність України направити делегацію до Сполучених Штатів для продовження переговорів щодо гарантій безпеки.

А до цього Президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність документів щодо безпекових гарантій для України.