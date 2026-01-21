Встреча Зеленского и Трампа в Давосе 21 января — что известно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она состоится сегодня в Давосе.

Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января.

Трамп отметил, что хочет подписать соглашение с Зеленским. А также рассказал, что в рамках своих усилий по завершению российско-украинской войны регулярно общается с российским диктатором Владимиром Путиным, и выразил уверенность, что он тоже хочет подписать мирное соглашение.

"Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я в это верю. Я также имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня", — сказал он.

Президент Америки назвал войну в Украине "кровавой баней" и заявил, что хочет ее остановить.

"Я хочу остановить это, это ужасная война", — добавил он.

Напомним, во время речи на экономическом форуме Трамп также заявил, что США имеют мощное оружие, о котором до сих пор никто не знал.

Также президент США сделал заявление о безопасности Гренландии.