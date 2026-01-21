Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі 21 січня - що відомо

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським. Вона відбудеться сьогодні в Давосі.

Про це він сказав на економічному форумі в Давосі у середу, 21 січня.

Реклама

Читайте також:

Трамп зазначив, що хоче підписати угоду з Зеленським. А також розповів, що в рамках своїх зусиль із завершення російсько-української війни регулярно спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним, і висловив упевненість, що він теж хоче підписати мирну угоду.

Реклама

"Я маю справу з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні", – сказав він.

Новина доповнюється