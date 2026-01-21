Видео
Главная Новости дня Трамп заявив про появу зброї, яка може знищити все одним ударом

Трамп заявив про появу зброї, яка може знищити все одним ударом

Ua
Дата публикации 21 января 2026 16:15
У США з’явилась нова зброя, яку раніше ніхто не бачив
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив про появу нової зброї, якої раніше ніхто не бачив. За його словами, вона здатна знищувати все одним ударом.

Про це він сказав на економічному форумі в Давосі у середу, 21 січня.

Трамп зазначив, що таємну зброю США, про яку ніхто не знав, вже побачила Венесуела. ще два тижні тому

Крім того, Трамп заявив, що наразі у світі не існує систем протиповітряної оборони, які могли б ефективно перехоплювати такі ракети.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
