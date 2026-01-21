Видео
Главная Новости дня Гренландия, мир в Украине и оружие — о чем говорил Трамп в Давосе

Гренландия, мир в Украине и оружие — о чем говорил Трамп в Давосе

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 19:20
Выступление Трампа в Давосе - о чем он говорил
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 21 января, американский президент Дональд Трамп выступил на саммите в Давосе. Там он сделал несколько заявлений, которые касались будущего Гренландии, мирного соглашения по войне в Украине и других тем.

Что именно Трамп сказал в Давосе — читайте в материале Новини.LIVE.

Выступление Трампа в Давосе

В начале своего выступления Дональд Трамп назвал Европу "проблемным континентом". Также он отметил, что некоторые места в Европе не узнать.

"Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают", — подчеркнул лидер США.

Что касается Гренландии, то Трамп заявил, что только США могут гарантировать безопасность острова.

"Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией только после шести часов боев и была абсолютно неспособна защитить ни себя, ни Гренландию. В тот момент Соединенные Штаты были вынуждены действовать. Мы чувствовали обязанность сделать это — направить собственные силы для удержания Гренландии. Какими же дураками мы были, что сделали это. Но мы это сделали. Какие же они теперь неблагодарные?" — добавил президент США.

Трамп сообщил о планах США использовать Гренландию для того, чтобы разместить на ее территории часть новой системы противоракетной обороны. В частности, там планируется построить "Золотой купол".

"Я сказал Биби (президент Израиля Беньямин Нетаньяху — ред.) — перестаньте приписывать себе заслуги за Купол, это наша технология. Мы сделали это для Израиля", — указал Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил, что в мире появилось новое оружие, которого раньше никто не видел — оно способно уничтожать все одним ударом.

Также Трамп поднял и вопрос войны в Украине. Он заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин могут составить соглашение о завершении войны. Относительно этого он будет говорить с Зеленским.

Он также заявил, что "НАТО и Европа должны хорошо поработать" для завершения полномасштабной войны в Украине.

"Что из этого всего США? Что мы получаем? Многие люди умирают и многие не ценят то, что мы делаем. Я говорю и о НАТО и Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине".

Напомним, что Дональд Трамп также анонсировал встречу с Зеленским, которая должна состояться уже сегодня в Давосе.

Однако в СМИ заявили, что лидеры должны встретиться в Давосе уже завтра, 22 января, когда Владимир Зеленский прибудет туда.

переговоры Дональд Трамп Гренландия война в Украине саммит в Давосе 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
