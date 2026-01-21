Трамп в Давосе сделал заявление об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме в Давосе 21 января 2026 года. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что "НАТО и Европа должны хорошо поработать", чтобы завершить полномасштабную войну в Украине. Глава Белого дома отметил, что уже год работает над окончанием войны.

Об этом Дональд Трамп сказал во время своего выступления в Давосе в среду, 21 января.

Заявление Трампа в Давосе об окончании войны в Украине

"НАТО и Европа должны хорошо поработать, чтобы завершить войну в Украине", — подчеркнул Трамп.

Комментируя полномасштабную войну России против Украины, лидер США в очередной раз подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он победил на выборах 2020 года. Трамп также в очередной раз повторил свои обвинения в фальсификации голосования.

В частности, он отметил, что Украина далеко от США — их разделяет океан, однако он уже год работает над завершением войны:

"Что из этого всего США? Что мы получаем? Много людей умирает и много людей не ценит то, что мы делаем. Я говорю и о НАТО и Европе. Они должны хорошо поработать, чтобы уладить войну в Украине".

