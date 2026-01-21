Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня НАТО і ЄС мають добре попрацювати — Трамп про закінчення війни

НАТО і ЄС мають добре попрацювати — Трамп про закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 16:20
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні у Давосі
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО і Європа мають добре попрацювати, щоб завершити повномасштабну війну в Україні. Глава Білого дому зазначив, що вже рік працює над закінченням війни.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу у Давосі у середу, 21 січня.

Реклама
Читайте також:

Заява Трампа про закінчення війни в Україні у Давосі

НАТО і Європа мають добре попрацювати, щоб завершити війну в Україні, — Трамп 
 
Коментуючи російсько-українську війну, Дональд Трамп вкотре наголосив, що вона ніколи б не почалися, аби він переміг на виборах 2020 року, повторивши свої звинувачення у фальсифікації голосування. 
 
Він зазначив, що Україна далеко від США — їх розділяє океан, однак він вже рік працює над її завершенням: 
 
Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирає і багато людей не цінує що ми робимо. Я говорю і про НАТО і Європу. Вони повинні добре попрацювати щоб залагодити війну в Україні. 

Реклама

Новина доповнюється...

США Дональд Трамп Давос війна в Україні саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації