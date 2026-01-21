Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні у Давосі

Термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО і Європа мають добре попрацювати, щоб завершити повномасштабну війну в Україні. Глава Білого дому зазначив, що вже рік працює над закінченням війни.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу у Давосі у середу, 21 січня.

Заява Трампа про закінчення війни в Україні у Давосі

НАТО і Європа мають добре попрацювати, щоб завершити війну в Україні, — Трамп



Коментуючи російсько-українську війну, Дональд Трамп вкотре наголосив, що вона ніколи б не почалися, аби він переміг на виборах 2020 року, повторивши свої звинувачення у фальсифікації голосування.



Він зазначив, що Україна далеко від США — їх розділяє океан, однак він вже рік працює над її завершенням:



Що з цього всього США? Що ми отримуємо? Багато людей помирає і багато людей не цінує що ми робимо. Я говорю і про НАТО і Європу. Вони повинні добре попрацювати щоб залагодити війну в Україні.

