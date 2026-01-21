Трамп у Давосі назвав Європу проблемним континентом

Президент США Дональд Трамп під час виступу на форумі у Давосі 21 січня 2026 року. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав Європу "проблемним континентом". За його словами, деякі місця в Європі не впізнати.

Про це Дональд Трамп сказав під час свого виступу у Давосі у середу, 21 січня.

Реклама

Читайте також:

Заява Трампа про Європу у Давосі

"Європа — проблемний континент", — сказав Трамп під час виступу у Давосі.

Водночас він зазначив, що деякі місця в Європі вже не впізнати.

"Відверто кажучи, багато частин нашого світу руйнуються на наших очах, і лідери навіть не розуміють, що відбувається, а ті, хто розуміє, нічого з цим не роблять", — наголосив лідер США.

Водночас очільник Білого дому зауважив, що США нині є найпривабливішою країною у світі.

"Економіка США одна з найпотужніших у світі. Якщо все добре в США, то все добре і в інших країнах. Якщо погано в США, то це відчуває весь світ", — сказав Трамп.

Також він наголосив:

"США — це економічний двигун планети, і коли Америка процвітає, процвітає весь світ.

Історія показує, що коли Америка йде на спад, йде на спад увесь світ. Коли ми йдемо на спад, ви йдете за нами. Коли ми йдемо на підйом, ви йдете за нами вгору".

Крім того, президент захистив свою політику згортання "зеленої енергетики" під час виступу на форумі у Давосі.

"Замість того, щоб закривати енергетичні електростанції, ми їх відкриваємо. Замість того, щоб будувати неефективні, збиткові вітряки, ми їх демонтуємо та не схвалюємо жодних нових", — сказав американський лідер.

Водночас він розкритикував економічну політику європейців та експрезидента США Джо Байдена.

"Загальноприйнятою думкою у Вашингтоні та європейських столицях стало, що економіка може розвиватися лише шляхом постійно зростаючих державних витрат, неконтрольованої масової міграції та нескінченного іноземного імпорту", — сказав Трамп.

Зокрема, він підсумував, що результатом такого підходу стали рекордні бюджетні та торгівельні дефіцити та зростаючий суверенний дефіцит, зумовлений найбільшою хвилею масової міграції в історії людства.

Новина доповнюється...