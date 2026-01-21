Відео
Дональд Трамп та його син прибули на форум у Давосі — відео

Дата публікації: 21 січня 2026 15:17
Дональд Трамп прибув на форум у Давосі — відео
Президент США Дональд Трамп висаджується з літака, що прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: Reuters

У середу, 21 січня, президент США Дональд Трамп разом зі своїм сином Еріком прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі. Очікується спеціальне звернення очільника Білого дому до учасників заходу.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Трамп прибув на форум у Давосі — що відомо

Сьогодні, 21 січня, лідер США Дональд Трамп прибув на форум у Давосі. Також на подію прилетів й син президента Америки — Ерік Трамп.

Зазначимо, що сьогодні у Давосі стартував другий день Всесвітнього економічного форуму.

Відповідно до програми форуму, очікується спеціальне звернення президента Трампа до учасників заходу. Воно має відбутися о 15:30 за київським часом.

Крім виступу, глава Білого дому планує провести низку політичних і дипломатичних зустрічей із лідерами європейських країн та представниками інших держав, які прибули до Давоса.

Зазначимо, що у Давосі зараз працює кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка оперативно висвітлює події з форуму.

Нещодавно стало відомо, чи приїде президент України Володимир Зеленський на форум в Давосі.

Раніше ми інформували, які теми обговорювалися під час першого дня форуму у Давосі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
