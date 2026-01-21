Дональд Трамп прибув на форум у Давосі — відео

Дональд Трамп та його син прибули на форум у Давосі — відео
У середу, 21 січня, президент США Дональд Трамп разом зі своїм сином Еріком прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі. Очікується спеціальне звернення очільника Білого дому до учасників заходу.
Трамп прибув на форум у Давосі — що відомо
Сьогодні, 21 січня, лідер США Дональд Трамп прибув на форум у Давосі. Також на подію прилетів й син президента Америки — Ерік Трамп.
Зазначимо, що сьогодні у Давосі стартував другий день Всесвітнього економічного форуму.
Відповідно до програми форуму, очікується спеціальне звернення президента Трампа до учасників заходу. Воно має відбутися о 15:30 за київським часом.
Крім виступу, глава Білого дому планує провести низку політичних і дипломатичних зустрічей із лідерами європейських країн та представниками інших держав, які прибули до Давоса.
