Україна
Дональд Трамп и его сын прибыли на форум в Давосе — видео

Дональд Трамп и его сын прибыли на форум в Давосе — видео

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:17
Дональд Трамп прибыл на форум в Давосе — видео
Президент США Дональд Трамп высаживается из самолета, направлявшегося на Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: Reuters

В среду, 21 января, президент США Дональд Трамп вместе со своим сыном Эриком прибыли на Всемирный экономический форум в Давосе. Ожидается специальное обращение главы Белого дома к участникам мероприятия.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Трамп прибыл на форум в Давосе — что известно

Сегодня, 21 января, лидер США Дональд Трамп прибыл на форум в Давосе. Также на событие прилетел и сын президента Америки — Эрик Трамп.

Отметим, что сегодня в Давосе стартовал второй день Всемирного экономического форума.

Согласно программе форума, ожидается специальное обращение президента Трампа к участникам мероприятия. Оно должно состояться в 15:30 по киевскому времени.

Кроме выступления, глава Белого дома планирует провести ряд политических и дипломатических встреч с лидерами европейских стран и представителями других государств, прибывших в Давос.

Отметим, что в Давосе сейчас работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая оперативно освещает события с форума.

Недавно стало известно, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский на форум в Давосе.

США Дональд Трамп Давос Экономический форум саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
