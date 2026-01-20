Первый день дискуссий в Давосе — что на самом деле обсуждали

Кирилл Буданов на выступлении в Давосе. Фото: Reuters

Во вторник, 20 января, в Давосе стартовал день, который задал тон всему форуму. От Украины на саммите выступили Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров.

Что именно обсуждали на саммите — читайте далее.

Геополитика и новый цикл конфликтности

Ключевой разговор первого дня сводился к простому вопросу: как договариваться, когда доверие и международное право больше не работают как автоматические предохранители. На этом фоне проговаривали три риска:

эрозия правил и гарантий безопасности

торговое давление и политика тарифов как новая дипломатия

пересобирание альянсов в мире, где каждый считает только собственный интерес

Над Давосом нависли сразу две темы американской политики: тарифные угрозы и дискуссии вокруг Гренландии, которые нервируют Европу и усиливают ощущение нестабильности.

Китай на сцене — месседж против изоляции

Отдельным блоком дня стало выступление вице-премьера Китая Хэ Лифэна. В материалах WEF его позиция подана через четкую рамку: "We cannot retreat to self-imposed isolation". Это сигнал не только о торговле, но и о желании Пекина влиять на правила игры в период, когда Запад сам сомневается в своем единстве.

Экономика и технологии — AI как новое "сырье"

Параллельная линия дня — технологическая экономика. В фокусе были AI (искусственный интеллект), энергия для датацентров, цена вычислений и новая конкуренция за инфраструктуру. Европейские медиа выносят это как отдельный сюжет Давоса: лидеры индустрии говорят не о "моде на AI", а о том, как он меняет рынки труда, регулирование и баланс между безопасностью и инновациями.

В бизнес-повестке дня это звучало еще жестче: на Davos говорят о стоимости AI как факторе национальной конкурентоспособности.

Украина в центре переговорного трека — и почему все смотрели на Буданова и Арахамию

Для Украины 20 января был не столько "днем панелей", сколько днем переговорной механики. На площадке форума продолжились консультации по параметрам мирного трека и гарантий безопасности, которые до этого обсуждались в США. Состав украинской делегации: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Именно эта тройка и стала магнитом внимания в коридорах Давоса по двум причинам.

Первая - Буданов впервые работает здесь в роли руководителя ОП, то есть человека, который соединяет безопасностный контур и политическую архитектуру решений. Это повышает "вес" любого сигнала, который звучит от его имени, для партнеров, инвесторов и дипломатов.

Вторая — Арахамия как парламентский лидер представляет внутреннюю устойчивость договоренностей: в Давосе все спрашивают не только "о чем договорятся", но и "пройдет ли это через внутренние институты". В этом смысле интерес к нему — не персональный, а институциональный.

Публично день закрепился встречами украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Anadolu Agency прямо цитирует позицию Умерова о синхронизации подходов к гарантиям безопасности и дальнейших дипломатических шагов, отдельно отмечая присутствие Буданова в делегации в Давосе.

Фактор США и политическая "цена присутствия"

Еще одна линия дня — будет ли политический контакт самого высокого уровня между Киевом и Вашингтоном. Сообщают, что Зеленский по состоянию на 20 января еще не принял решение о визите, и оно зависит от того, состоится ли содержательная встреча с Дональдом Трампом.

20 января в Давосе говорили об одном: мир входит в период жесткой конкуренции без понятных правил. На этом фоне Украина была не темой сочувствия, а кейсом, который проверяет прочность системы безопасности Запада.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе активно обсуждают возможные пути к миру для Украины, сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец. По словам народного депутата от "Слуги народа" Егора Чернева, мирные договоренности сейчас готовы примерно на 70%. Позиции Украины и США в значительной степени согласованы, однако ключевым остается территориальный вопрос — Украина не рассматривает отказ от Донбасса.

По словам журналистки, также на форуме обсуждают возможность подписания так называемого "Пакета процветания" для Украины на сумму 800 миллиардов долларов, однако официального подтверждения готовности этого документа пока нет. В своем выступлении президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сломе мирового порядка и возвращении "права сильного", прямо связав эти процессы с войной России против Украины.

