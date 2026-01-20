Умеров раскрыл детали первых встреч в Давосе

Умеров рассказал о первых встречах в Давосе — детали
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал о работе украинской делегации в Давосе. Он отметил, что уже состоялась встреча с советниками по национальной безопасности ряда стран.
Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram во вторник, 20 января.
Умеров о работе в Давосе
Сегодня, 20 января, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия работают в Давосе.
Они уже провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.
Умеров отметил, что впереди — следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности.
"Работаем в Давосе вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией.
Утром вместе с Давидом Арахамией провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе.
Впереди — следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономического развития и восстановления Украины", — сообщил Умеров.
Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина проведет встречи с представителями США во время Международного экономического форума в Давосе.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встреч в Давосе.
Читайте Новини.LIVE!