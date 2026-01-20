Видео
Главная Новости дня Умеров рассказал о первых встречах в Давосе — детали

Умеров рассказал о первых встречах в Давосе — детали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 15:25
Умеров раскрыл детали первых встреч в Давосе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал о работе украинской делегации в Давосе. Он отметил, что уже состоялась встреча с советниками по национальной безопасности ряда стран.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram во вторник, 20 января.

Умеров о работе в Давосе

Сегодня, 20 января, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия работают в Давосе.

Они уже провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

Умеров отметил, что впереди — следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности.

"Работаем в Давосе вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией.

Утром вместе с Давидом Арахамией провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе.

Впереди — следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономического развития и восстановления Украины", — сообщил Умеров.

Умєров про зустрічі у Давосі
Скриншот сообщения Умерова/Telegram

Напомним, что глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина проведет встречи с представителями США во время Международного экономического форума в Давосе.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встреч в Давосе.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
