Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров розповів про перші зустрічі у Давосі — деталі

Умєров розповів про перші зустрічі у Давосі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 15:25
Умєров розкрив деталі перших зустрічей у Давосі
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розповів про роботу української делегації у Давосі. Він зазначив, що вже відбулася зустріч із радниками з національної безпеки низки країн.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:

Умєров про роботу у Давосі

Сьогодні, 20 січня, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія працюють у Давосі.

Вони вже провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Умєров зазначив, що попереду — наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки.

"Працюємо у Давосі разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією.

Зранку разом із Давидом Арахамією провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи.

Попереду — наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України", — поінформував Умєров.

Умєров про зустрічі у Давосі
Скриншот повідомлення Умєрова/Telegram

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна проведе зустрічі з представниками США під час Міжнародного економічного форуму у Давосі.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічей у Давосі.

Давид Арахамія політики Кирило Буданов Рустем Умєров саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації