Умєров розкрив деталі перших зустрічей у Давосі

Умєров розповів про перші зустрічі у Давосі — деталі
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розповів про роботу української делегації у Давосі. Він зазначив, що вже відбулася зустріч із радниками з національної безпеки низки країн.
Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram у вівторок, 20 січня.
Умєров про роботу у Давосі
Сьогодні, 20 січня, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія працюють у Давосі.
Вони вже провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.
Умєров зазначив, що попереду — наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки.
"Працюємо у Давосі разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією.
Зранку разом із Давидом Арахамією провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи.
Попереду — наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України", — поінформував Умєров.
Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна проведе зустрічі з представниками США під час Міжнародного економічного форуму у Давосі.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічей у Давосі.
Читайте Новини.LIVE!