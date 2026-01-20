Умєров розкрив деталі перших зустрічей у Давосі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розповів про роботу української делегації у Давосі. Він зазначив, що вже відбулася зустріч із радниками з національної безпеки низки країн.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram у вівторок, 20 січня.

Умєров про роботу у Давосі

Сьогодні, 20 січня, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія працюють у Давосі.

Вони вже провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Умєров зазначив, що попереду — наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки.

"Працюємо у Давосі разом із Кирилом Будановим та Давидом Арахамією.

Зранку разом із Давидом Арахамією провели зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи.

Попереду — наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України", — поінформував Умєров.

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна проведе зустрічі з представниками США під час Міжнародного економічного форуму у Давосі.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, чого очікує від зустрічей у Давосі.