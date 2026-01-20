Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

Кирило Буданов на виступі у Давосі. Фото: Reuters

У вівторок, 20 січня, у Давосі стартував день, який задав тон усьому форуму. Від України на саміті виступив Кирило Буданов, Давид Арахамія та Рустем Умєров.

Що саме обговорювали на саміті — читайте далі.

Геополітика і новий цикл конфліктності

Ключова розмова першого дня зводилась до простого питання: як домовлятися, коли довіра і міжнародне право більше не працюють як автоматичні запобіжники. На цьому тлі проговорювали три ризики:

ерозія правил і гарантій безпеки

торговельний тиск і політика тарифів як нова дипломатія

перезбирання альянсів у світі, де кожен рахує лише власний інтерес

Над Давосом нависли одразу дві теми американської політики: тарифні погрози і дискусії довкола Гренландії, які нервують Європу і підсилюють відчуття нестабільності.

Китай на сцені — меседж проти ізоляції

Окремим блоком дня став виступ віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена. У матеріалах WEF його позицію подано через чітку рамку: "We cannot retreat to self-imposed isolation". Це сигнал не лише про торгівлю, а й про бажання Пекіна впливати на правила гри у період, коли Захід сам сумнівається у своїй єдності.

Економіка і технології — AI як нова "сировина"

Паралельна лінія дня — технологічна економіка. У фокусі були AI (штучний інтелект), енергія для датацентрів, ціна обчислень і нова конкуренція за інфраструктуру. Європейські медіа виносять це як окремий сюжет Давоса: лідери індустрії говорять не про "моду на AI", а про те, як він змінює ринки праці, регулювання і баланс між безпекою та інноваціями.

У бізнес-порядку денному це звучало ще жорсткіше: на Davos говорять про вартість AI як фактор національної конкурентоспроможності.

Україна у центрі переговорного треку — і чому всі дивилися на Буданова та Арахамію

Для України 20 січня був не стільки "днем панелей", скільки днем переговорної механіки. На майданчику форуму продовжилися консультації щодо параметрів мирного треку та гарантій безпеки, які до того обговорювалися у США. Склад української делегації: керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Саме ця трійка і стала магнітом уваги в коридорах Давоса з двох причин.

Перша — Буданов уперше працює тут у ролі керівника ОП, тобто людини, яка поєднує безпековий контур і політичну архітектуру рішень. Це підвищує "вагу" будь-якого сигналу, який звучить від його імені, для партнерів, інвесторів і дипломатів.

Друга — Арахамія як парламентський лідер представляє внутрішню стійкість домовленостей: у Давосі всі питають не лише "про що домовляться", а й "чи пройде це через внутрішні інститути". У цьому сенсі інтерес до нього — не персональний, а інституційний.

Публічно день закріпився зустрічами української делегації з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Anadolu Agency прямо цитує позицію Умєрова про синхронізацію підходів до гарантій безпеки і подальших дипломатичних кроків, окремо зазначаючи присутність Буданова в делегації у Давосі.

Фактор США і політична "ціна присутності"

Ще одна лінія дня — чи буде політичний контакт найвищого рівня між Києвом і Вашингтоном. Повідомляють, що Зеленський станом на 20 січня ще не ухвалив рішення щодо візиту, і воно залежить від того, чи відбудеться змістовна зустріч з Дональдом Трампом.

20 січня у Давосі говорили про одне: світ входить у період жорсткої конкуренції без зрозумілих правил. На цьому фоні Україна була не темою співчуття, а кейсом, який перевіряє міцність системи безпеки Заходу.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі активно обговорюють можливі шляхи до миру для України, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. За словами народного депутата від "Слуги народу" Єгора Чернєва, мирні домовленості наразі готові приблизно на 70%. Позиції України та США значною мірою узгоджені, однак ключовим залишається територіальне питання — Україна не розглядає відмову від Донбасу.

За словами журналістки, також на форумі обговорюють можливість підписання так званого "Пакета процвітання" для України на суму 800 мільярдів доларів, однак офіційного підтвердження готовності цього документа наразі немає. У своєму виступі президент Франції Еммануель Макрон заявив про злам світового порядку та повернення "права сильного", прямо пов’язавши ці процеси з війною Росії проти України.

