“Справедливий мир” без ілюзій — про що говорив Буданов у Давосі

Дискусія у Давосі про шлях до миру для України цього разу звучала без зайвих емоцій — натомість із чіткою структурою: що є метою переговорів, де будуть ключові запобіжники, і які держави намагатимуться впливати на рамку майбутньої угоди. Україна не розмиває мету миру, але й не дозволить підмінити її формулою, де ключові гарантії зникають у дрібному шрифті.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на World Economic Forum у вівторок, 20 січня, де також у спільній панелі брали участь міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд та редактор Politico Europe Джаміль Андерліні.

Україна не розмиває мету миру

Фокус Буданова — прагматичний: Україна, за його словами, акумулює зусилля і організовується, щоб довести переговорний трек до результату. У цій рамці він одразу окреслив найбільш прогнозовану позицію Москви — Росія наполягатиме, щоб Україна не стала членом НАТО. Паралельно Буданов відділив політичні заяви від фактів щодо Китаю: Пекін, на його оцінці, використовує Росію для заробітків, але при цьому не передав жодної одиниці зброї.

Окремий блок — про ресурс діаспори як реальний інструмент зовнішнього впливу. Буданов прямо апелював до українців за кордоном не лише як до донорів, а як до громад, що здатні формувати порядок денний у країнах проживання:

"Україні потрібна допомога абсолютно у всіх сферах. Починаючи від донатів на озброєння, на війну, на допомогу пораненим і людям, які втратили все в цій війні. Завершуючи впливом громад через тих людей, які вже давно асимілювалися, на політиків в тих країнах, де вони живуть. І це разом допоможе".

Ця логіка вписується у ширший контекст переговорів, які Україна веде зі США щодо параметрів майбутньої угоди і гарантій безпеки — і які, за публічними заявами, мають продовжуватися на майданчику Давоса. Сам Буданов останніми днями публічно позиціонує ціль так само стисло, без "лірики", що нетипово добре для політичного сезону: "Ukraine needs a just peace. We are working to achieve results", — передає Reuters його слова.

Підсумок виступу — сигнал партнерам і внутрішній аудиторії одночасно: Україна не розмиває мету миру, але й не дозволить підмінити її формулою, де ключові гарантії зникають у дрібному шрифті. А ще це нагадування, що дипломатія у 2026 році працює як система важелів — і частина цих важелів знаходиться не лише в кабінетах, а й у громадах українців по світу.

