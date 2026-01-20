Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня “Справедливий мир” без ілюзій — про що говорив Буданов у Давосі

“Справедливий мир” без ілюзій — про що говорив Буданов у Давосі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 23:15
“Справедливий мир” без ілюзій — про що говорив Буданов у Давосі
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Дискусія у Давосі про шлях до миру для України цього разу звучала без зайвих емоцій — натомість із чіткою структурою: що є метою переговорів, де будуть ключові запобіжники, і які держави намагатимуться впливати на рамку майбутньої угоди. Україна не розмиває мету миру, але й не дозволить підмінити її формулою, де ключові гарантії зникають у дрібному шрифті.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на World Economic Forum у вівторок, 20 січня, де також у спільній панелі брали участь міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд та редактор Politico Europe Джаміль Андерліні.

Реклама
Читайте також:

Україна не розмиває мету миру

Фокус Буданова — прагматичний: Україна, за його словами, акумулює зусилля і організовується, щоб довести переговорний трек до результату. У цій рамці він одразу окреслив найбільш прогнозовану позицію Москви — Росія наполягатиме, щоб Україна не стала членом НАТО. Паралельно Буданов відділив політичні заяви від фактів щодо Китаю: Пекін, на його оцінці, використовує Росію для заробітків, але при цьому не передав жодної одиниці зброї.

Окремий блок — про ресурс діаспори як реальний інструмент зовнішнього впливу. Буданов прямо апелював до українців за кордоном не лише як до донорів, а як до громад, що здатні формувати порядок денний у країнах проживання:

"Україні потрібна допомога абсолютно у всіх сферах. Починаючи від донатів на озброєння, на війну, на допомогу пораненим і людям, які втратили все в цій війні. Завершуючи впливом громад через тих людей, які вже давно асимілювалися, на політиків в тих країнах, де вони живуть. І це разом допоможе".

Ця логіка вписується у ширший контекст переговорів, які Україна веде зі США щодо параметрів майбутньої угоди і гарантій безпеки — і які, за публічними заявами, мають продовжуватися на майданчику Давоса. Сам Буданов останніми днями публічно позиціонує ціль так само стисло, без "лірики", що нетипово добре для політичного сезону: "Ukraine needs a just peace. We are working to achieve results", — передає Reuters його слова.

Підсумок виступу — сигнал партнерам і внутрішній аудиторії одночасно: Україна не розмиває мету миру, але й не дозволить підмінити її формулою, де ключові гарантії зникають у дрібному шрифті. А ще це нагадування, що дипломатія у 2026 році працює як система важелів — і частина цих важелів знаходиться не лише в кабінетах, а й у громадах українців по світу. 

Нагадаємо, що під час виступу у Давосі Кирило Буданов розповів, чому Росія виступає різко проти вступу України у НАТО.

А також голова Офісу президента заявив, що робота над миром в Україні все ще триває.

Україна Давос перемир'я Кирило Буданов саміт в Давосі 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації