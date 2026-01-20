Відео
Головна Новини дня Буданов у Давосі зробив важливу заяву щодо миру в Україні

Буданов у Давосі зробив важливу заяву щодо миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 19:12
У Давосі Кирило Буданов зробив заяву щодо миру в Україні
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Глава Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву щодо миру в Україні. Він зазначив, що робота над миром все ще триває.

Про це Кирило Буданов сказав під час виступу у Давосі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у вівторок, 20 січня.

Читайте також:

Заява Буданова в Давосі про мир

У вівторок, 20 січня, Кирило Буданов на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що зараз робота над миром все ще триває.

Однак він додав, що поки сказати, що "мир буде завтра" не можна.

Водночас Буданов наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні.

"Максимально цікаве питання, де ми знаходимося зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою подією і війною на території Європи після завершення Другої світової війни. І точно є однією з найбільш кривавих за всю історію, скажімо так, післявоєнну історію світу.

Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль. 

Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку США. Подобається це комусь, чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує і ми насправді просуваємось. Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі чи ні, також багато в чому залежить від Російської Федерації.

Ви розумієте, з ким ми маємо справу, не думаю, що треба якісь зайві слова в цьому питанні. Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм — це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації", — сказав Буданов.

Раніше ми інформували, що сьогодні Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія працюють у Давосі.

Також ми повідомляли, що президент Зеленський розповів, чого очікує від зустрічей у Давосі.

Давос Кирило Буданов війна в Україні мирні переговори саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
