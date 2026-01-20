Видео
Буданов в Давосе сделал важное заявление по миру в Украине

Буданов в Давосе сделал важное заявление по миру в Украине

Дата публикации 20 января 2026 19:12
В Давосе Кирилл Буданов сделал заявление относительно мира в Украине
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал заявление относительно мира в Украине. Он отметил, что работа над миром все еще продолжается.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время выступления в Давосе, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец во вторник, 20 января.

Читайте также:

Заявление Буданова в Давосе о мире

Во вторник, 20 января, Кирилл Буданов на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что сейчас работа над миром все еще продолжается.

Однако он добавил, что пока сказать, что "мир будет завтра" нельзя.

В то же время Буданов отметил, что многое в этом вопросе зависит от РФ, нравится это кому-то или нет.

"Максимально интересный вопрос, где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самым кровавым и ужасным событием и войной на территории Европы после завершения Второй мировой войны. И точно является одной из самых кровавых за всю историю, скажем так, послевоенную историю мира.

Мы движемся. Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир, гарантированно. Если кто-то так говорит, это точно неправда. Но делается очень много усилий.

Прежде всего, предпринимаются усилия с нашей стороны, со стороны США. Нравится это кому-то, или не нравится, но это движение есть. Оно на самом деле существует и мы на самом деле продвигаемся. Сможем ли мы достичь успеха в ближайшей перспективе или нет, также во многом зависит от Российской Федерации.

Вы понимаете, с кем мы имеем дело, не думаю, что надо какие-то лишние слова в этом вопросе. Подытоживая, скажем так, это вступительное слово, говорю прямо, мы движемся. И сдержанный оптимизм — это тот термин, который бы я использовал для четкого определения данной ситуации", — сказал Буданов.

Ранее мы информировали, что сегодня Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия работают в Давосе.

Также мы сообщали, что президент Зеленский рассказал, чего ожидает от встреч в Давосе.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
