РФ наполягає, щоб Україна не стала членом НАТО — Буданов

Термінова новина

Буданов заявив, що Росія наполягатиме на тому, щоб Україна не стала членом НАТО.



"НАТО — найбільш сталий аргумент Кремля для виправдання агресії проти України, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у Давосі. Наголосив: Москва й надалі наполягатиме на позаблоковому статусі України.

За логікою РФ НАТО несе ідеологічну та екзистенційну загрозу для існування Росії. Тому чи буде Росія наполягати на тому, щоб Україна не стала членом НАТО? Точно буде наполягати. Що з цього вийде? Давайте подивимось". —

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...