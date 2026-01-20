Буданов у Давосі зробив заяву про справедливий мир

Кирило Буданов у Давосі 20 січня 2026 року. Фото: Reuters

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні потрібен справедливий мир. Він зазначив, що його можна досягти за допомогою партнерів.

Про це Кирило Буданов сказав під час виступу у Давосі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у вівторок, 20 січня.

Буданов закликав до справедливого миру

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Буданов наголосив, що некоректно казати, що Україна нібито не є частиною мирного процесу.

Буданов зазначив, що про присутність України на перемовинах свідчить робота української делегації з представниками США щодо мирної угоди, зокрема над гарантіями безпеки та "планом відновлення".

Також він заявив, що Україні потрібен справедливий мир, якого можна досягти за допомогою партнерів, тому Буданов закликав відкинути будь-які непорозуміння між союзниками.

"Мені здається, не зовсім коректно, коли ви говорите про те, що Україна має мати місце за столом перемовин і так далі. Так ми в перемовному процесі, я ж вам про це сказав з самого початку. Я приїхав сюди, от я вам прямо кажу, з Маямі, де вели підготовчу роботу з представниками президента Трампа.

Всім відомо з ким, я не думаю, що слід про це знову нагадувати. Ми в процесі, зрозумійте це правильно. Цей процес, слава Богу, не йде без нас.

Але так само, повертаючись до питання Росії, треба пам'ятати, що ми не можемо викинути її просто з цього процесу. Пробували, бачите, не вийшло. Четвертий рік не вийшло, а насправді дванадцятий.

Треба зрозуміти, що є неприємні люди, є неприємні країни можливо навіть, але ж заплющення очей на це не допоможе. Ми маємо мати з ними справу, на жаль. Так сталося, що нам прийдеться це робити й прийшлося це робити.

І нам буде потрібна зараз ваша допомога. Вона насправді буде потрібна. Буде потрібна підтримка. Бо без вашої залученості в цей процес наша позиція ще більше послабиться. Зі слабкою позицією, знову ж таки, говорити буде досить таки проблематично", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що також у Давосі Буданов зробив заяву щодо миру в Україні.

Раніше ми інформували, що сьогодні Буданов працює у Давосі разом з Умєровим та Арахамією.