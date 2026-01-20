Буданов в Давосе сделал заявление о справедливом мире

Украине нужен справедливый мир — Буданов в Давосе
Во вторник, 20 января, во время выступления в Давосе Кирилл Буданов заявил, что Украине нужен справедливый мир.
Буданов о мирном процессе: аккумулируем усилия, организуемся и доведем дело до конца
Во время Всемирного экономического форума в Давосе руководитель ОП отметил, что некорректно говорить, что Украина якобы не является частью мирного процесса.
Буданов отметил, что о присутствии Украины на переговорах свидетельствует работа украинской делегации с представителями США по мирному соглашению, в частности над гарантиями безопасности и "планом восстановления".
Также он заявил, что Украине нужен справедливый мир, которого можно достичь с помощью партнеров, поэтому Буданов призвал отбросить любые недоразумения между союзниками.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!