Україна
Украине нужен справедливый мир — Буданов в Давосе

Украине нужен справедливый мир — Буданов в Давосе

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:29
Буданов в Давосе сделал заявление о справедливом мире
Срочная новость

Во вторник, 20 января, во время выступления в Давосе Кирилл Буданов заявил, что Украине нужен справедливый мир.

Буданов о мирном процессе: аккумулируем усилия, организуемся и доведем дело до конца

Читайте также:

Во время Всемирного экономического форума в Давосе руководитель ОП отметил, что некорректно говорить, что Украина якобы не является частью мирного процесса.

Буданов отметил, что о присутствии Украины на переговорах свидетельствует работа украинской делегации с представителями США по мирному соглашению, в частности над гарантиями безопасности и "планом восстановления".

Также он заявил, что Украине нужен справедливый мир, которого можно достичь с помощью партнеров, поэтому Буданов призвал отбросить любые недоразумения между союзниками.

Новость дополняется...

Давос Кирилл Буданов война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
