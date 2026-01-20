РФ настаивает, чтобы Украина не стала членом НАТО - Буданов

Срочная новость

Буданов заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО.



"НАТО - наиболее устойчивый аргумент Кремля для оправдания агрессии против Украины, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в Давосе. Подчеркнул: Москва и в дальнейшем будет настаивать на внеблоковом статусе Украины.

По логике РФ НАТО несет идеологическую и экзистенциальную угрозу для существования России. Поэтому будет ли Россия настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО? Точно будет настаивать. Что из этого получится? Давайте посмотрим". -

