РФ настаивает, чтобы Украина не стала членом НАТО - Буданов

Буданов сказал, почему Россия "боится" вступления Украины в НАТО
Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:34
Срочная новость
Буданов заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО.
"НАТО - наиболее устойчивый аргумент Кремля для оправдания агрессии против Украины, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в Давосе. Подчеркнул: Москва и в дальнейшем будет настаивать на внеблоковом статусе Украины.
По логике РФ НАТО несет идеологическую и экзистенциальную угрозу для существования России. Поэтому будет ли Россия настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО? Точно будет настаивать. Что из этого получится? Давайте посмотрим". -
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама