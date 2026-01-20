Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов сказал, почему Россия "боится" вступления Украины в НАТО

Буданов сказал, почему Россия "боится" вступления Украины в НАТО

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:34
РФ настаивает, чтобы Украина не стала членом НАТО - Буданов
Срочная новость

Буданов заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО.

"НАТО - наиболее устойчивый аргумент Кремля для оправдания агрессии против Украины, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в Давосе. Подчеркнул: Москва и в дальнейшем будет настаивать на внеблоковом статусе Украины.

По логике РФ НАТО несет идеологическую и экзистенциальную угрозу для существования России. Поэтому будет ли Россия настаивать на том, чтобы Украина не стала членом НАТО? Точно будет настаивать. Что из этого получится? Давайте посмотрим". -

Реклама
Читайте также:

Новость дополняется...

НАТО Кирилл Буданов война в Украине Россия саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации