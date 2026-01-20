Видео
Главная Новости дня "Справедливый мир" без иллюзий — о чем говорил Буданов в Давосе

"Справедливый мир" без иллюзий — о чем говорил Буданов в Давосе

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 23:15
"Справедливый мир" без иллюзий - о чем говорил Буданов в Давосе
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Дискуссия в Давосе о пути к миру для Украины на этот раз звучала без лишних эмоций — зато с четкой структурой: что является целью переговоров, где будут ключевые предохранители, и какие государства будут пытаться влиять на рамку будущего соглашения. Украина не размывает цель мира, но не позволит подменить ее формулой, где ключевые гарантии исчезают в мелком шрифте.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на World Economic Forum во вторник, 20 января, где также в совместной панели участвовали министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, министр иностранных дел Канады Анита Ананд и редактор Politico Europe Джамиль Андерлини.

Читайте также:

Украина не размывает цель мира

Фокус Буданова — прагматический: Украина, по его словам, аккумулирует усилия и организуется, чтобы довести переговорный трек до результата. В этой рамке он сразу очертил наиболее прогнозируемую позицию Москвы — Россия будет настаивать, чтобы Украина не стала членом НАТО. Параллельно Буданов отделил политические заявления от фактов по Китаю: Пекин, по его оценке, использует Россию для заработков, но при этом не передал ни одной единицы оружия.

Отдельный блок — о ресурсе диаспоры как реальном инструменте внешнего влияния. Буданов прямо апеллировал к украинцам за рубежом не только как к донорам, а как к громадам, способным формировать повестку дня в странах проживания:

"Украине нужна помощь абсолютно во всех сферах. Начиная от донатов на вооружение, на войну, на помощь раненым и людям, которые потеряли все в этой войне. Завершая влиянием громад через тех людей, которые уже давно ассимилировались, на политиков в тех странах, где они живут. И это вместе поможет".

Эта логика вписывается в более широкий контекст переговоров, которые Украина ведет с США относительно параметров будущего соглашения и гарантий безопасности — и которые, по публичным заявлениям, должны продолжаться на площадке Давоса. Сам Буданов в последние дни публично позиционирует цель так же кратко, без "лирики", что нетипично хорошо для политического сезона: "Ukraine needs a just peace. We are working to achieve results", — передает Reuters его слова.

Итог выступления — сигнал партнерам и внутренней аудитории одновременно: Украина не размывает цель мира, но и не позволит подменить ее формулой, где ключевые гарантии исчезают в мелком шрифте. А еще это напоминание, что дипломатия в 2026 году работает как система рычагов — и часть этих рычагов находится не только в кабинетах, но и в общинах украинцев по миру.

Напомним, что во время выступления в Давосе Кирилл Буданов рассказал, почему Россия выступает резко против вступления Украины в НАТО.

А также глава Офиса президента заявил, что работа над миром в Украине все еще продолжается.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
