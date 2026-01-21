Відео
Головна Новини дня Трамп у Давосі — головні теми другого дня форуму

Трамп у Давосі — головні теми другого дня форуму

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 10:32
Всесвітній форум у Давосі — новий порядок денний другого дня
Президент США Дональд. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

У швейцарському Давосі розгортається другий день Всесвітнього економічного форуму, який проходить на тлі загострення міжнародних викликів. Порядок денний заходу дедалі більше зосереджується на питаннях глобальної безпеки, стійкості світової економіки та ролі ключових держав у період багатовекторних криз. Головною подією дня організатори та учасники називають участь президента США Дональда Трампа.

На саміті присутня журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Другий день саміту в Давосі — що відомо про програму

Відповідно до програми форуму, очікується спеціальне звернення президента США Дональда Трампа до учасників заходу, яке має відбутися о 15:00 за київським часом. Крім виступу, президент США планує провести низку політичних і дипломатичних зустрічей із лідерами європейських країн та представниками інших держав, які прибули до Давоса для участі у форумі.

Загалом тематика другого дня формуватиметься навколо кількох резонансних міжнародних питань. Одним із них залишається Гренландія, навколо якої тривають дискусії через прагнення Сполучених Штатів посилити свою присутність і вплив у регіоні.

Паралельно активно обговорюється ідея створення так званої "Ради миру" під керівництвом Дональда Трампа.

Окремим майданчиком для обговорень залишається Ukraine House Davos. У його межах проходить серія дискусій за участю українських посадовців, міжнародних експертів і партнерів, організованих Фондом Віктора Пінчука. Основний фокус цих заходів — безпекова ситуація, економічна витривалість України та її місце у глобальних процесах.

Водночас українська тематика, за оцінками медіа, тимчасово встане "на паузу" другого дня форуму. Володимир Зеленський заявляв, що наразі не планує поїздку до Швейцарії через складну внутрішню ситуацію в державі. За його словами, участь у заходах у Давосі має сенс лише за умови досягнення конкретних практичних результатів, а не обмеження загальними політичними сигналами.

Нагадаємо, що перший день Всесвітнього економічного форуму був насичений публічними виступами та панельними дискусіями за участю світових і європейських лідерів. 

Раніше стало відомо, що під час перельоту у Давос Дональда Трампа стався серйозний інцидент, що змусило главу США змінити плани. 

Дональд Трамп Швейцарія Давос саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
