Україна
Главная Новости дня Трамп в Давосе — главные темы второго дня форума

Трамп в Давосе — главные темы второго дня форума

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:32
Всемирный форум в Давосе — новая повестка дня второго дня
Президент США Дональд. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

В швейцарском Давосе разворачивается второй день Всемирного экономического форума, который проходит на фоне обострения международных вызовов. Повестка дня мероприятия все больше сосредотачивается на вопросах глобальной безопасности, устойчивости мировой экономики и роли ключевых государств в период многовекторных кризисов. Главным событием дня организаторы и участники называют участие президента США Дональда Трампа.

На саммите присутствует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Второй день саммита в Давосе — что известно о программе

Согласно программе форума, ожидается специальное обращение президента США Дональда Трампа к участникам мероприятия, которое должно состояться в 15:00 по киевскому времени. Кроме выступления, президент США планирует провести ряд политических и дипломатических встреч с лидерами европейских стран и представителями других государств, которые прибыли в Давос для участия в форуме.

В целом тематика второго дня будет формироваться вокруг нескольких резонансных международных вопросов. Одним из них остается Гренландия, вокруг которой продолжаются дискуссии из-за стремления Соединенных Штатов усилить свое присутствие и влияние в регионе.

Параллельно активно обсуждается идея создания так называемого "Совета мира" под руководством Дональда Трампа.

Отдельной площадкой для обсуждений остается Ukraine House Davos. В его рамках проходит серия дискуссий с участием украинских чиновников, международных экспертов и партнеров, организованных Фондом Виктора Пинчука. Основной фокус этих мероприятий — ситуация с безопасностью, экономическая выносливость Украины и ее место в глобальных процессах.

В то же время украинская тематика, по оценкам медиа, временно встанет "на паузу" второго дня форума. Владимир Зеленский заявлял, что пока не планирует поездку в Швейцарию из-за сложной внутренней ситуации в государстве. По его словам, участие в мероприятиях в Давосе имеет смысл только при условии достижения конкретных практических результатов, а не ограничения общими политическими сигналами.

Напомним, что первый день Всемирного экономического форума был насыщен публичными выступлениями и панельными дискуссиями с участием мировых и европейских лидеров.

Ранее стало известно, что во время перелета в Давос Дональда Трампа произошел серьезный инцидент, что заставило главу США изменить планы.

Дональд Трамп Швейцария Давос саммит в Давосе 2026
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
