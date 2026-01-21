Форум у Давосі — Трамп полетить іншим літаком

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп летить на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі на іншому літаку. Це трапилося через поломку його президентського борту.

Про це пише CNN.

Трамп летить в Давос на іншому літаку

Дональд Трамп летів до Швейцарії на форму рейсом Air Force One. Однак літак повернувся до США через технічні несправності.

Повітряне судно розвернулося над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу східного краю Лонг-Айленда. Літак приземлився на авіабазі "Ендрюс" о 23:07 за місцевим часом.

За даними видання, глава Білого дому і його команда, розділилися на два літаки меншого розміру та знову прямують до Давосу.

Нагадаємо, раніше Трамп запросив Зеленського приєднатися до Ради миру. Однак український лідер не дав відповіді через присутність Володимира Путіна.

Відомо, що стартовий жест цієї ініціативи запланований на полях Всесвітнього економічного форуму. Board of Peace позиціонують як нову міждержавну платформу для "стабілізації, відновлення керованості та забезпечення довготривалого миру" в зонах конфліктів.