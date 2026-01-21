Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп летить у Давос на іншому літаку — що трапилось

Трамп летить у Давос на іншому літаку — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 08:27
Форум у Давосі — Трамп полетить іншим літаком
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп летить на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі на іншому літаку. Це трапилося через поломку його президентського борту.

Про це пише CNN. 

Реклама
Читайте також:

Трамп летить в Давос на іншому літаку

Дональд Трамп летів до Швейцарії на форму рейсом Air Force One. Однак літак повернувся до США через технічні несправності. 

Повітряне судно розвернулося над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу східного краю Лонг-Айленда. Літак приземлився на авіабазі "Ендрюс" о 23:07 за місцевим часом. 

За даними видання, глава Білого дому і його команда, розділилися на два літаки меншого розміру та знову прямують до Давосу.

Нагадаємо, раніше Трамп запросив Зеленського приєднатися до Ради миру. Однак український лідер не дав відповіді через присутність Володимира Путіна.

Відомо, що стартовий жест цієї ініціативи запланований на полях Всесвітнього економічного форуму. Board of Peace позиціонують як нову міждержавну платформу для "стабілізації, відновлення керованості та забезпечення довготривалого миру" в зонах конфліктів.

США літак Дональд Трамп Швейцарія саміт в Давосі 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації