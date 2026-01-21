Форум в Давосе — Трамп полетит другим самолетом

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп летит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе на другом самолете. Это случилось из-за поломки его президентского борта.

Об этом пишет CNN.

Дональд Трамп летел в Швейцарию на форму рейсом Air Force One. Однако самолет вернулся в США из-за технических неисправностей.

Воздушное судно развернулось над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи восточной оконечности Лонг-Айленда. Самолет приземлился на авиабазе "Эндрюс" в 23:07 по местному времени.

По данным издания, глава Белого дома и его команда, разделились на два самолета меньшего размера и снова направляются в Давос.

Напомним, ранее Трамп пригласил Зеленского присоединиться к Совету мира. Однако украинский лидер не дал ответа из-за присутствия Владимира Путина.

Известно, что стартовый жест этой инициативы запланирован на полях Всемирного экономического форума. Board of Peace позиционируют как новую межгосударственную платформу для "стабилизации, восстановления управляемости и обеспечения долговременного мира" в зонах конфликтов.