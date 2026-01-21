Зеленский встретится с Трампом в Давосе - когда

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Давос в четверг, 22 января. Там должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание Ахіоѕ со ссылкой на слова украинского чиновника.

Встреча Зеленского и Трампа

Ожидается, что переговоры состоятся накануне поездки посланников Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где они планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Обе встречи будут посвящены обсуждению мирного плана Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине.

Как отмечают источники Новини.LIVE, сейчас Президент Украины находится в Киеве.

