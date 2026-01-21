Відео
Україна
Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі — ЗМІ назвали дату

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі — ЗМІ назвали дату

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 17:01
Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі — коли
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос у четвер, 22 січня. Там має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання Аxios із посиланням на слова українського чиновника.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Трампа

Очікується, що переговори відбудуться напередодні поїздки посланців Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де вони планують зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню мирного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.

Як зазначають джерела Новини.LIVE, наразі Президент України знаходиться у Києві.

Нагадаємо, що Новини.LIVE раніше повідомляли, чи поїде український лідер у Давос.

А до цього Володимир Зеленський розкрив свої очікування від зустрічі в Давосі та умови переговорів із Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Стів Віткофф саміт в Давосі 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
