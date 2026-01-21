Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі — коли

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі — ЗМІ назвали дату
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос у четвер, 22 січня. Там має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє видання Аxios із посиланням на слова українського чиновника.
Зустріч Зеленського та Трампа
Очікується, що переговори відбудуться напередодні поїздки посланців Білого дому Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, де вони планують зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню мирного плану Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні.
Як зазначають джерела Новини.LIVE, наразі Президент України знаходиться у Києві.
