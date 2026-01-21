Соглашение о завершении войны — Трамп рассказал, когда Путин и Зеленский могут подписать документ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся на этапе, когда они могут собраться вместе и заключить соглашение о завершении войны. Сегодня он это планирует обсудить с Зеленским.

Об этом лидер США сказал на экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января.

Трамп заявил, что руководители Украины и РФ будут дураками, если не подпишут соглашение.

"Если они этого не сделают, то они дураки. Это касается их обоих. И я знаю, что они не глупые, но если они этого не сделают, то они глупцы", — отметил он.

В то же время президент США назвал переговоры между Украиной и РФ очень сложными — они очень часто срываются из-за позиций сторон.

"Часто бывает так: у нас уже готово соглашение с Россией, но президент Владимир Зеленский с ним не соглашается. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был недоволен. Иногда президент Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин не хочет этого делать. Это очень сложный баланс", — добавил он.

Напомним, 21 или 22 января может состояться встреча Трампа с Зеленским.

Напомним, 21 или 22 января может состояться встреча Трампа с Зеленским.