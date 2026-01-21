Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и Путин на этапе заключения соглашения, — Трамп

Зеленский и Путин на этапе заключения соглашения, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 17:16
Соглашение о завершении войны — Трамп рассказал, когда Путин и Зеленский могут подписать документ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся на этапе, когда они могут собраться вместе и заключить соглашение о завершении войны. Сегодня он это планирует обсудить с Зеленским.

Об этом лидер США сказал на экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:

Трамп рассказал, почему срываются переговоры между Украиной и РФ

Трамп заявил, что руководители Украины и РФ будут дураками, если не подпишут соглашение.

"Если они этого не сделают, то они дураки. Это касается их обоих. И я знаю, что они не глупые, но если они этого не сделают, то они глупцы", — отметил он.

В то же время президент США назвал переговоры между Украиной и РФ очень сложными — они очень часто срываются из-за позиций сторон.

"Часто бывает так: у нас уже готово соглашение с Россией, но президент Владимир Зеленский с ним не соглашается. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был недоволен. Иногда президент Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин не хочет этого делать. Это очень сложный баланс", добавил он.

Напомним, 21 или 22 января может состояться встреча Трампа с Зеленским.

Также стало известно, какое ПВО США намерены разместить в Гренландии.

переговоры Дональд Трамп Украина война в Украине Россия саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации