Угода щодо завершення війни — Трамп розповів, коли Путін та Зеленський можуть підписати документ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін перебувають на етапі, коли вони можуть зібратися разом і укласти угоду щодо завершення війни. Сьогодні він це планує обговорити із Зеленським.

Про це лідер США сказав на економічному форумі в Давосі у середу, 21 січня.

Реклама

Читайте також:

Трамп розповів, чому зриваються переговори між Україною та РФ

Трамп заявив, що очільники України та РФ будуть дурнями, якщо не підпишуть угоду.

"Якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується їх обох. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні", — зазначив він.

Водночас президент США назвав переговори між Україною та РФ дуже складними — вони дуже часто зриваються через позиції сторін.

"Часто буває так: у нас уже готова угода з Росією, але президент Володимир Зеленський з нею не погоджується. Ви бачили це, коли він був в Овальному кабінеті — я був незадоволений. Іноді президент Зеленський хоче укласти угоду, а Путін не хоче цього робити. Це дуже складний баланс", — додав він.

Нагадаємо, 21 чи 22 січня може відбутися зустріч Трампа із Зеленським.

Також стало відомо, яке ППО США мають намір розмістити в Гренландії.