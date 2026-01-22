Второй день саммита в Давосе - о чем говорили лидеры

Выступление Дональда Трампа в Давосе. Фото: Reuters

В четверг, 21 января, в Давосе прошел второй день саммита. Официальная программа форума сосредотачивалась на экономической устойчивости, технологиях и войне в Украине.

Как прошел второй день саммита — читайте в материале Новини.LIVE.

О чем говорил Трамп в Давосе

Главным событием дня стало выступление президента США, который впервые за шесть лет прибыл на форум. В своей речи Трамп обратился сразу к двум аудиториям. С одной стороны, он акцентировал на геополитике, заявив, что США "достаточно близко" к соглашению, которое должно остановить войну России против Украины, и анонсировал возможную встречу с президентом Владимиром Зеленским в Давосе.

В то же время значительную часть выступления заняла тема Гренландии. Трамп снова настаивал на идее "приобретения" острова, уверяя, что не планирует применять силу, но одновременно оказывал давление на союзников и критиковал НАТО. Его тон в отношении Европы был конфронтационным, и именно гренландская тема стала главной в кулуарных обсуждениях. Напряженность несколько спала под конец дня, когда Трамп исключил военный сценарий, а впоследствии стало известно, что генсек НАТО убедил его отказаться от аннексии в обмен на новое соглашение по Арктике.

Другая часть речи была направлена на внутреннюю аудиторию США. Президент говорил о давлении, которое испытывает из-за экономических проблем, в частности роста стоимости жизни. Он подробно остановился на ценах на лекарства, жилье и бензин, не меняя при этом американских единиц измерения даже для европейской публики.

Европа об обороне

Европейские лидеры пытались вернуть дискуссию к темам институциональной силы — собственной экономики, инноваций, обороноспособности и единства. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости иметь собственные "рычаги влияния" и подтвердила неизменность поддержки Украины, подчеркнув, что именно на ней должен оставаться фокус Европы, несмотря на сложную ситуацию вокруг Гренландии.

Для Киева это означает, что поддержка все больше базируется не на эмоциях, а на прагматическом интересе ЕС к безопасности и стабильности.

Заявление Марка Карни

В кулуарах также активно обсуждали выступление премьера Канады Марка Карни, который заявил, что за последние 20 лет серия кризисов обнажила риски глобальной интеграции: вместо взаимной выгоды крупные государства начали использовать производственные и логистические цепи как инструмент давления.

Украина стала центром форума

Ключевой фразой дня стали слова Трампа о том, что стороны "достаточно близко" к соглашению по завершению войны.

На фоне переговоров звучала и гуманитарная реальность. Международные медиа писали об ударах по энергосистеме Украины в зимний период, а спецпредставитель США Стив Уиткофф подчеркнул: "Нам нужен мир". Этот контекст делает Украину вопросом не только безопасности, но и базовой управляемости Европы — от энергетики и ПВО до устойчивости городов и общества.

Отдельным блоком обсуждали технологии как новую форму конкурентной борьбы — оборонные разработки, дроны, энергетическую инфраструктуру и киберзащиту. Для Украины это также часть большого разговора о будущей архитектуре безопасности и экономики в Европе.

Главная интрига Давоса — возможная встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Пока окончательного подтверждения приезда украинского лидера нет, однако такая встреча считается вероятной, учитывая ключевые вопросы - мирный процесс, гарантии безопасности и будущие соглашения.

Напомним, что ранее Новини.LIVE собрали все заявления американского лидера Дональда Трампа во время второго дня форума в Давосе.

А также стало известно, что специальный посланник США Стив Уиткофф планирует провести переговоры с украинской делегацией после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.