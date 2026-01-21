Видео
Уиткофф встретится с делегацией Украины — что известно

Уиткофф встретится с делегацией Украины — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 20:05
Стив Уиткофф проведет переговоры с делегацией Украины
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует провести переговоры с украинской делегацией. По его словам, это произойдет после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Стив Уиткофф сказал журналистам в Давосе, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 21 января.

Читайте также:

Уиткофф проведет переговоры с делегацией Украины — детали

Сегодня, 21 января, в Давосе спецпосланник Стив Уиткофф подтвердил журналистам, что встретится с главой Кремля Путиным в четверг, 22 января.

"Мы планируем обсуждать мир, Украину и Россию. Я полон надежды", — сказал Уиткофф.

Кроме того, он добавил, что во время встречи будет присутствовать также и другой переговорщик США — Джаред Кушнер.

По словам Уиткоффа, после переговоров с российским диктатором американцы намерены встретиться с украинцами.

Напомним, что на прошлой неделе в Кремле сообщили о готовности принять Уиткоффа и Кушнера в Москве для мирных переговоров по Украине, однако конкретные даты встречи тогда не назвали.

Отметим, что недавно Уиткофф заявил о возможности продвижения мирного урегулирования полномасштабной войны России против Украины.

Также мы информировали, что 20 января в Давосе Уиткофф и Кушнер встретились с переговорщиком Путина Кириллом Дмитриевым.

США владимир путин Украина мирные переговоры Стив Виткофф мирное соглашение саммит в Давосе 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
