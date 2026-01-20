Кушнер и Уиткофф встретились с Дмитриевым 20 января - детали

Кушнер и Уиткофф провели переговоры с представителем РФ в Давосе
Во вторник, 20 января, состоялся первый день саммита в Давосе. Там специальный посланник Дональда Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф и представитель США Джаред Кушнер встретились с переговорщиком Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
Кушнер и Уиткофф встретились с Дмитриевым
После встречи в росСМИ написали, что переговоры состоялись в Доме США и продолжались около двух часов.
Во время разговора стороны обсуждали возможный план завершения войны в Украине.
После завершения переговоров Уиткофф охарактеризовал встречу как "очень позитивную", однако деталей не раскрыл.
