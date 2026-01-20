Видео
Україна
Видео

Кушнер и Уиткофф провели переговоры с представителем РФ в Давосе

Кушнер и Уиткофф провели переговоры с представителем РФ в Давосе

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 00:07
Кушнер и Уиткофф встретились с Дмитриевым 20 января - детали
Стив Уиткофф. Фото иллюстративное: Reuters

Во вторник, 20 января, состоялся первый день саммита в Давосе. Там специальный посланник Дональда Трампа по вопросам мира Стив Уиткофф и представитель США Джаред Кушнер встретились с переговорщиком Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Кушнер и Уиткофф встретились с Дмитриевым

После встречи в росСМИ написали, что переговоры состоялись в Доме США и продолжались около двух часов.

Во время разговора стороны обсуждали возможный план завершения войны в Украине.

После завершения переговоров Уиткофф охарактеризовал встречу как "очень позитивную", однако деталей не раскрыл.

Напомним, что ранее стали известны итоги первого дня форума в Давосе.

А также глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время саммита раскрыл, каким должен быть путь Украины к справедливому миру.

США переговоры Россия Стив Виткофф саммит в Давосе 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
