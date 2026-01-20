Відео
Головна Новини дня Кушнер і Віткофф провели переговори з представником РФ у Давосі

Кушнер і Віткофф провели переговори з представником РФ у Давосі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 00:07
Кушнер і Віткофф зустрілися із Дмітрієвим 20 січня - деталі
Стів Віткофф. Фото ілюстративне: Reuters

У вівторок, 20 січня, відбувся перший день саміту у Давосі. Там спеціальний посланник Дональда Трампа з питань миру Стів Віткофф та представник США Джаред Кушнер зустрілися з переговорником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Кушнер і Віткофф зустрілися із Дмітрієвим

Після зустрічі у росЗМІ написали, що переговори відбулися у Домі США та тривали близько двох годин.

Під час розмови сторони обговорювали можливий план завершення війни в Україні.

Після завершення переговорів Віткофф охарактеризував зустріч як "дуже позитивну", однак деталей не розкрив.

Нагадаємо, що раніше стали відомі підсумки першого дня форуму у Давосі.

А також голова Офісу Президента Кирило Буданов під час саміту розкрив, яким має бути шлях України до справедливого миру.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
