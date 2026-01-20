Кушнер і Віткофф зустрілися із Дмітрієвим 20 січня - деталі

Стів Віткофф. Фото ілюстративне: Reuters

У вівторок, 20 січня, відбувся перший день саміту у Давосі. Там спеціальний посланник Дональда Трампа з питань миру Стів Віткофф та представник США Джаред Кушнер зустрілися з переговорником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Кушнер і Віткофф зустрілися із Дмітрієвим

Після зустрічі у росЗМІ написали, що переговори відбулися у Домі США та тривали близько двох годин.

Під час розмови сторони обговорювали можливий план завершення війни в Україні.

Після завершення переговорів Віткофф охарактеризував зустріч як "дуже позитивну", однак деталей не розкрив.

