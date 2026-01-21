Стів Віткофф проведе переговори із делегацією України

Спеціальний посланець США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спеціальний посланець США Стів Віткофф планує провести перемовини з українською делегацією. За його словами, це відбудеться після зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Стів Віткофф сказав журналістам у Давосі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 21 січня.

Реклама

Читайте також:

Віткофф проведе перемовини із делегацією України — деталі

Сьогодні, 21 січня, у Давосі спецпосланець Стів Віткофф підтвердив журналістам, що зустрінеться з главою Кремля Путіним у четвер, 22 січня.

"Ми плануємо обговорювати мир, Україну та Росію. Я сповнений надії", — сказав Віткофф.

Крім того, він додав, що під час зустрічі буде присутній також і інший перемовник США — Джаред Кушнер.

За словами Віткоффа, після перемовин з російським диктатором американці мають намір зустрітися з українцями.

Нагдаємо, що минулого тижня у Кремлі повідомили про готовність прийняти Віткоффа та Кушнера в Москві для мирних переговорів щодо України, однак конкретні дати зустрічі тоді не назвали.

Зазначимо, що нещодавно Віткофф заявив про можливість просування мирного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

Також ми інформували, що 20 січня у Давосі Віткофф та Кушнер зустрілися з перемовником Путіна Кирилом Дмитрієвим.